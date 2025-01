AMD svela la nuova generazione di chip Ryzen al CES 2025: tutte le novità

Fonte foto: AMD

Anche AMD ha preso parte al CES 2025 annunciando la nuova generazione di chip Ryzen, che, almeno in parte, era stata anticipata nelle scorse settimane da rumor e indiscrezioni. L’azienda ha anche svelato in anteprima (ma senza rivelare le specifiche) le nuove schede video Radeon che andranno a competere con le schede video NVIDIA RTX 50, ufficializzate proprio in occasione del CES 2025.

Le novità di AMD al CES 2025

AMD ha scelto il CES per mostrare le novità della gamma di processori dedicati al gaming. Sono stati ufficializzati, infatti, i nuovi processori Ryzen 9950X3D e 9900X3D, con architettura Zen 5 e tecnologia AMD 3D V-Cache di seconda generazione (che garantisce una marcia in più nel gaming). Questi chip diventeranno il riferimento per i PC desktop da gaming, sia per quelli realizzati dagli OEM che per il settore DIY e, quindi, per gli utenti che preferiscono assemblare il proprio PC.

Sempre a tema gaming, si registra il debutto della seconda generazione di processori Ryzen Z, con cui AMD mette a disposizione degli OEM dei chip pensati per le console portatili. La nuova gamma, basata su architettura Zen 5 e su grafica RDNA 3.5, comprende i chip Z2 Extreme, Z2 e Z2 Go, che hanno fino a 8 core per la CPU. Per i notebook da gaming e le workstation, invece, debuttano i nuovi Ryzen 9000HX. La nuova serie comprende anche il chip Ryzen 9955 HX3D con 16 core, 32 thread e tecnologia 3D V-Cache.

AMD ha svelato anche i nuovi chip per il segmento degli AI PC, andando a sfidare direttamente le nuove soluzioni svelate da Intel e Qualcomm, sempre in occasione del CES 2025. Tra le novità troviamo i nuovi Ryzen AI Max Series, chip dotati di CPU Zen 5 fino a 16 core, grafica RDNA 3.5 con un massimo di 40 unità di calcolo e una NPU da 50 TOPS (sufficientemente potente per ottenere la certificazione Copilot+ PC). Per il segmento dei notebook, invece, debuttano nuovi Ryzen AI 300 Series.

In particolare, AMD ha svelato i nuovi Ryzen AI 7 (Ryzen AI 7 350) e Ryzen AI 5 (Ryzen AI 5 340), disponibili anche nelle varianti Pro. Questi chip utilizzano architettura Zen 5, con CPU fino a 8 core, e hanno una NPU da 50 TOPS, con l’obiettivo di portare le funzioni AI anche nella fascia media del mercato. A completare le novità ci sono anche i nuovi Ryzen 200 e Ryzen 200 PRO, destinati alla fascia più bassa del mercato e dotati di architettura Zen 4, con CPU fino a 8 core, e grafica RDNA 3 oltre che di una NPU da 16 TOPS.

Quando arrivano i nuovi chip AMD

Le nuove soluzioni Ryzen svelate al CES 2025 saranno disponibili nel corso del primo trimestre del 2025. L’effettiva disponibilità varierà in base alla serie e al mercato di commercializzazione. Diversi OEM hanno già svelato i primi prodotti che utilizzeranno i nuovi chip di AMD. Non ci sono ancora informazioni, invece, in merito alle nuove schede grafiche Radeon 9000.