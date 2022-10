IPad: Apple sta per copiare un'idea a Google

Secondo Mark Gurman, il celebre analista di Bloomberg, Apple sta lavorando ad un accessorio per l’iPad che permetterà di posizionare il tablet su un piano ed essere utilizzato come un centro di comando per la domotica. L’idea non è affatto originale: Google sta realizzando esattamente la stessa cosa e, a pensarci bene, entrambe le soluzioni trasformano il tablet in qualcosa di simile all’Amazon Echo Show.

iPad come Google Pixel Tablet: primi rumor

Secondo Mark Gurman, la Mela morsicata starebbe progettando una docking station per iPad, che consentirà al tablet di funzionare (anche) come display e altoparlante intelligente. La tecnologia potrebbe già essere introdotta sul mercato nel 2023 e trasformerà il tablet della Mela morsicata in un device simile ad Amazon Echo Show.

Il dispositivo di Amazon, però, è uno Smart Display a tutti gli effetti (e anche enorme: 15 pollici) ma non è anche un tablet. Lo sarà, invece, il prossimo Pixel Tablet in arrivo da Google. Quest’ultimo dispositivo, ormai è confermato da ben più di un rumor, potrà diventare sia un tablet sia uno Smart Display.

iPad con docking station: come sarà

La docking station dell’iPad dovrebbe consentire agli utenti di effettuare videochiamate tramite FaceTime e gestire a mani libere e di gestire i dispositivi smart presenti in casa. Il tablet, se il rumor venisse confermato, diventerebbe quindi un vero e proprio hub per la casa connessa.

Inoltre, sempre secondo Gurman, il gigante di Cupertino sta lavorando ad altri device intelligenti destinati all’uso domestico. Tra questi figurerebbe un HomePod con chip S8 e funzionalità multitouch. L’anno scorso, il celebre analista di Bloomerg aveva anche rivelato che Apple stava progettando un dispositivo per Apple TV con altoparlanti intelligenti e una fotocamera.

La docking station per l’iPad, quindi, si andrebbe ad inserire in un rinnovato sforzo di Apple per creare quell’ecosistema domotico che, fino ad oggi, non è mai riuscita a creare.