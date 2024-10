IPad Mini 7 sta arrivando: come sarà

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Apple

Secondo i rumor sul web Apple sarebbe pronta a presentare l’iPad mini di settima generazione con un evento ufficiale che, stando alle dichiarazioni di Mark Gurman di Bloomberg, sarebbe già fissato per la fine di ottobre o l’inizio di novembre.

Oltretutto, secondo alcuni leaker, questo potrebbe essere una delle ultime versioni “classiche” di questo tablet, con il colosso di Cupertino che starebbe sviluppando un iPad mini pieghevole (che oltretutto avrà anche un Display OLED) che arriverà sul mercato non prima del 2026 o del 2027, anche se, chiaramente, non c’è ancora nulla di confermato e l’uscita potrebbe anche slittare a data da destinarsi.

Cosa sappiamo del nuovo iPad mini

Da quello che sappiamo, il nuovo iPad mini manterrà inalterato sia il design che le dimensioni della passata generazione. Avrà, quindi, lo stesso display Liquid Retina da 8,3 pollici già visto nel precedente modello.

Altra bella (e probabile) novità per la nuova versione del tablet è la piena compatibilità con Apple Pencil Pro, una delle penne smart più interessanti del catalogo dell’azienda di Cupertino che ha introdotto molte funzionalità come il rilevamento della pressione, il feedback tattile e le funzioni di Trova il mio.

Per quanto riguarda il processore è improbabile che questo piccolo device avrà a bordo un chip della serie M (già visti su iPad Pro e iPad Air) ed è molto probabile che abbia lo stesso ​​chip A17 Pro di iPhone 15 Pro oppure (cosa altrettanto interessante) il chip A18 in dotazione ai nuovi iPhone 16 base.

Se così fosse, questo aggiornamento garantirà sicuramente un aumento importante delle prestazioni del device e, oltretutto, permetterà anche di accedere alle funzionalità di Apple Intelligence, quando saranno disponibili.

Sul fronte delle fotocamere non è ancora disponibile nessuna informazione ma non si esclude che Apple possa spostare il sensore su uno dei lati più lunghi del device, così da agevolare l’utilizzo del tablet in orizzontale. Si parla anche di un componente aggiornato, probabilmente compatibile con l’HDR 4.

Cambiando il processore in dotazione e optando per un chip della serie A, migliorerebbero anche le connessioni con l’arrivo del WiFi 6E (o del WiFi 7 nel caso dell’A18), del Bluetooth 5.3 e dell’USB-C. Non si esclude, inoltre, che Apple possa decidere di passare direttamente alle eSIM (per la versione cellular, si intende) ed eliminare definitivamente lo slot per le nano SIM.

Infine, il sistema operativo dovrebbe essere iOS 18 che, a partire dalla prossima release di iOS 18.1 permetterà agli utenti di utilizzare le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di Apple.

Quando arriva l’iPad mini di settima generazione

Stando alle indiscrezioni condivise da Gurman, Apple potrebbe portare sul mercato il nuovo iPad mini già per l’inizio di novembre insieme ai nuovi MacBook con chip M4. Sempre secondo i rumor questo dispositivo potrebbe essere disponibile in diverse colorazioni, tra cui quelle già viste sul precedente modello: Grigio siderale, Starlight e Viola ma con la rimozione della colorazione Rosa a beneficio di quella Blu di iPad Air.

Infine, per Mark Gurman è molto probabile che il nuovo modello mantenga prezzi simili al predecessore che all’arrivo sul mercato aveva un costo di