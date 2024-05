Fonte foto: Apple

Nel corso dell’evento di presentazione di oggi, Let Loose, Apple ha svelato i nuovi iPad Pro 2024, parte di un importante aggiornamento della gamma di tablet della casa di Cupertino che porta al debutto anche i nuovi iPad Air con chip M2 (disponibile per la prima volta anche nella variante da 13 pollici) e, soprattutto, il nuovo chip M4 che arriverà sul mercato proprio con i nuovi tablet top di gamma di Apple.

iPad Pro 2024: caratteristiche tecniche

La nuova generazione di iPad Pro porta diverse novità rispetto alla versione precedente, ancora ferma al chip M2. Il nuovo tablet top di gamma di Apple integra ora un display OLED, con una tecnologia che Apple chiama Tandem OLED per via della presenza di due pannelli sovrapposti, pensati per lavorare “in tandem“.

Il pannello ha una luminosità di 1.000 nit ma può toccare un picco di 1.600 nit. Il display dei nuovi iPad Pro 2024 è Ultra Retina XDR, una nuova denominazione coniata da Apple per sottolineare l’ulteriore passo in avanti per in termini di resa cromatica del pannello, con una precisione XDR che non ha precedenti nella gamma iPad.

Questo nuovo display sarà disponibile su entrambe le varianti di iPad Pro in arrivo sul mercato ovvero 11 pollici e 13 pollici.

C’è il nuovo chip M4

La nuova generazione del tablet di Apple, però, non si limita al solo aggiornamento del display. Sotto la scocca, infatti, c’è un doppio salto generazionale in termini di chip, con il debutto del nuovo chip M4, svelato da Apple proprio in occasione di quest’evento. Il chip in questione è realizzato con il processo produttivo a 3 nm di seconda generazione.

La CPU è dotata di 10 core, con 4 core performance e 6 core pensati per l’efficienza. Secondo Apple, la CPU del nuovo M4 è più veloce fino a 1,5 volte rispetto a M2. Anche la GPU è a 10 core e riprende l’architettura introdotta da Apple con M3, garantendo la possibilità di sfruttare la funzione Dynamic Caching e l’accelerazione hardware per il ray tracing, al debutto sulla gamma iPad. Secondo Apple, la GPU è fino a 4 volte più veloce rispetto a quella di M2.

Complessivamente, M4 può garantire le stesse prestazioni di M2 ma con la metà del consumo di energia. Da segnalare che M4 include, per migliorare le prestazioni nelle attività AI, anche un nuovo Neural Engine, in grado di raggiungere i 38 trilioni di operazioni per secondo, risultando 60 volte più veloce rispetto al primo Neural Engine di Apple, introdotto con A11 Bionic.

Le altre novità

Tra le specifiche del nuovo tablet di Apple troviamo anche una nuova fotocamera posteriore da 12 Megapixel abbinata a un nuovo flash True Tone adattivo. Nella parte anteriore, invece, il sistema di fotocamere TruDepth è stato posizionato sul lato lungo dove si trova anche la fotocamera da 12 Megapixel con ultra-grandangolo e inquadratura automatica.

Da notare anche un connettore USB-C ad alte prestazioni, con supporto per Thunderbolt 3 e USB 4, con possibilità di realizzare connessioni fino a 40 Gbps e collegare monitor esterni (è possibile abbinare al tablet anche il Pro Display XDR 6K). La connettività include il supporto Wi-Fi 6E (non c’è ancora il Wi-Fi 7 quindi) e, per le varianti Wi-Fi+Cellular, anche il 5G (è necessario utilizzare una eSIM). Ci sono quattro tagli di memoria: 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB.

iPad Pro 2024 diventa anche più sottile: il modello da 11 pollici è ora spesso 5,3 mm mentre quello da 13 pollici ha uno spessore di 5,1 mm. Secondo Apple, la riduzione dello spessore non ha comportato alcun compromesso sulla robustezza. Per entrambe le varianti, la scocca è realizzata in alluminio riciclato. Le colorazioni sono due: argento e nero siderale.

Il nuovo tablet di Apple è abbinabile anche a una serie di nuovi accessori (da acquistare a parte). Il principale è la nuova Appel Pencil Pro che è anche il primo dispositivo della serie compatibile con la funzione Dov’è (per la localizzazione della posizione). Debutta anche la nuova Magic Keyboard, più sottile e leggera, con trackpad aptico simile a quello dei MacBook. C’è anche la nuova Smart Folio per iPad Pro.

iPad Pro 2024: prezzo e disponibilità

La nuova gamma iPad Pro 2024 è ordinabile da oggi. Questi sono i prezzi della versione da 11 pollici:

256 GB: 1.219 euro

512 GB: 1.469 euro

1 TB: 1.949 euro

2 TB: 2.429 euro

Ecco, invece, i prezzi della versione da 13 pollici:

256 GB: 1.569 euro

512 GB: 1.819 euro

1 TB: 2.299 euro

2 TB: 2.779 euro

I prezzi indicati si riferiscono alla versione Wi-Fi. Per la versione Wi-Fi+Cellular bisogna aggiungere 250 euro.