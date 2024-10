Fonte foto: Apple

Senza alcun evento di presentazione e ricorrendo a un semplice comunicato sul suo sito ufficiale, Apple ha annunciato il debutto della nuova generazione di iPad Mini che arriva a distanza di tre anni dal modello precedente. Il nuovo tablet compatto introduce diverse novità, con un aggiornamento del chip, necessario per garantire agli utenti la possibilità di utilizzare Apple Intelligence.

iPad Mini (2024): caratteristiche tecniche

Il nuovo iPad Mini ha un display Liquid Retina da 8,3 pollici di diagonale, con risoluzione di 2.266×1.488 pixel, True Tone e refresh rate massimo di 60 Hz. Il pannello ha una laminazione completa (a differenza di iPad 10) ed è compatibile anche con la nuova Apple Pencil Pro.

Sotto la scocca, invece, Apple ha scelto di inserire il chip Apple A17 Pro, realizzato con processo produttivo a 3 nm di prima generazione. Si tratta del SoC utilizzato da iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. L’azienda, quindi, ha scelto un chip meno recente (ma comunque validissimo e in grado di gestire Apple Intelligence) rispetto ai nuovi SoC utilizzati sugli iPhone 16.

Ricordiamo, invece, che le ultime generazione di iPad Air e Pro utilizzano, rispettivamente, il chip M2 e il chip M4 mentre l’entry level iPad 10 è dotato dell’A14 Bionic ed è l’unico componente della gamma tablet di Apple a non poter utilizzare Apple Intelligence. Il supporto al pacchetto di funzionalità AI dovrebbe voler dire la presenza di 8 GB di RAM su iPad Mini 2024 (il modello precedente si fermava, invece, a 4 GB).

Il tablet compatto di Apple arriverà sul mercato con tre tagli di memoria interna (128/256/512 GB), tutti proposti in versione Wi-Fi (con possibilità di utilizzare il Wi-Fi 6E, non c’è la compatibilità con il Wi-Fi 7) oltre che in versione Wi-Fi + Cellular (con eSIM). La dotazione tecnica include anche il Bluetooth 5.3 e una porta USB-C con banda di 10 Gbps.

C’è anche il Touch ID oltre a una fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 12 Megapixel e una fotocamera posteriore grandangolare da 12 Megapixel. Il tablet misura 195,4×134,8×6,3 mm per 293 grammi di peso (o 297 grammi per la versione Wi-Fi + Cellular). Il sistema operativo è iPadOS che, con la versione 18.1 in arrivo nei prossimi giorni, integrerà Apple Intelligence (ma al momento non in Italia).

iPad Mini: prezzo e disponibilità

Il nuovo iPad Mini è già disponibile in preordine, con le vendite che partiranno il prossimo 23 di ottobre. Ecco i prezzi di tutte le varianti:

iPad Mini 128 GB Wi-Fi – 609 euro

iPad Mini 128 GB Wi-Fi + Cellular – 779 euro

iPad Mini 256 GB Wi-Fi – 739 euro

iPad Mini 256 GB Wi-Fi + Cellular – 909 euro

iPad Mini 512 GB Wi-Fi – 989 euro

iPad Mini 512 GB Wi-Fi + Cellular – 1.159 euro

Il tablet è ordinabile in quattro colorazioni: Grigio Siderale, Galassia, Blu e Viola.