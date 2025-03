Apple presenta iPad Air 2025 con il chip M3: quanto costa

Il nuovo tablet di Apple è identico a quello precedente in tutte le specifiche tecniche, tranne che per il nuovo processore, e ha anche lo stesso prezzo

Fonte foto: Apple

Apple aggiorna anche iPad Air alla terza generazione di chip Silicon M, presentando iPad Air con M3 al mercato internazionale, nelle versioni da 11 e da 13 pollici (quest’ultima è stata introdotta l’anno scorso), entrambe disponibili con il solo WiFi o anche con connessione telefonica.

Il chip M3, che sostituisce il precedente M2, è l’unica novità di questo aggiornamento del prodotto e, nelle parole di Apple, offre prestazioni molto più elevate. Come spesso succede a Cupertino, però, il confronto prestazionale non viene fatto con la generazione precedente (gli iPad Air con M2 del 2024) bensì con gli iPad Air con chip M1 (quelli del 2022) o, addirittura, con gli iPad Air dotati di chip A14 Bionic (del 2020).

iPad Air con M3: caratteristiche tecniche

La scheda tecnica di iPad Air 2025 con M3 è la fotocopia di quella di iPad Air 2024 con M2, fatto salvo ovviamente il nuovo chip. Identico lo schermo LCD IPS da 11 o 13 pollici, con risoluzione 2.360×1.640 pixel o 2.732×2.048 pixel, identici gli 8 GB di RAM, identici i tagli disponibili per lo storage: da 128 GB a 1 TB.

Identiche la fotocamera frontale e quella posteriore, entrambe da 12 MP, identici gli altoparlanti stereo e i due microfoni, identiche le connessioni: WiFi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C (come vuole l’Europa). Identica anche la batteria, da 28,93 wattora (iPad Air 11″) o 36,59 wattora (iPad Air 13″).

Il processore Apple Silicon M3 è dotato di CPU a 8 core (4 performance e 4 efficiency), GPU a 9 core con ray tracing hardware e Neural Engine a 16 core.

Apple dichiara prestazioni doppie rispetto a iPad Air con M1 e tre volte e mezza superiori rispetto a iPad Air con A14 Bionic. Dichiara anche che la potenza del Neural Engine del chip M3 sarà sufficiente a far girare gli algoritmi di Apple Intelligence, la tanto attesa AI di Apple che dovrebbe essere disponibile in Italia il mese prossimo.

iPad Air con M3: quanto costa

Con (quasi) tutte le caratteristiche tecniche identiche rispetto al modello precedente, non stupisce che anche il prezzo è identico: Apple iPad Air da 11 pollici parte da 719 euro per la versione WiFi e da 889 euro per quella WiFi+Cellular, mentre Apple iPad Air da 13 pollici parte da 969 euro per la versione WiFi e 1.139 euro per quella WiFi+Cellular.

In entrambi i casi si parla delle versioni con 128 GB di storage e senza pennino né Magic Keyboard e i prezzi salgono vistosamente al crescere dei GB, arrivando fino a 2.267 euro per iPad Air 13 con M3 in versione WiFi+Cellular con Apple Pencil Pro e Magic Keyboard.