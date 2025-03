Apple presenta i nuovi MacBook Air con chip M4

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Fonte foto: Apple

A poche ore di distanza dal lancio dei nuovi tablet iPad Air con chip M3, Apple ha presentato i nuovi MacBook Air con chip M4. Con questo annuncio, tutta la gamma di computer Apple è ora equipaggiata con il chip M4, così come gli iPad Pro. Gli iPad “lisci” e Mini, invece, si basano ancora su chip A17 Bionic e A16 Bionic.

Apple MacBook Air M4: caratteristiche tecniche

Il nuovo MacBook Air M4 è disponibile in due dimensioni di display: 13 e 15 pollici. Entrambi i modelli sono dotati del chip M4, che offre notevoli miglioramenti in termini di prestazioni rispetto alle generazioni precedenti. Apple afferma che il nuovo MacBook Air è fino a due volte più veloce rispetto alla versione con M1 e fino a 23 volte più veloce rispetto ai modelli con processore Intel.

Il chip M4 integra una CPU a 10 core e una GPU con un massimo di 10 core. Supporta fino a 32 GB di memoria unificata, consentendo una gestione più efficiente delle attività quotidiane e di quelle più impegnative come l’editing di foto e video.

Il Neural Engine è stato potenziato per accelerare le attività basate sull’intelligenza artificiale, come il ritocco automatico delle immagini e la riduzione del rumore di fondo nei video, con un incremento della velocità fino a tre volte rispetto al modello M1.

Anche questa volta, però, Apple non ci dice quanto è più veloce il MacBook Air con M4 rispetto a quello con M3, che sarebbe un confronto molto più utile all’utente in fase di acquisto.

Il design del MacBook Air rimane sottile e leggero, senza ventole per la dissipazione del calore, garantendo un funzionamento silenzioso. Sul fronte della connettività, il nuovo MacBook Air supporta fino a due monitor esterni oltre al display integrato. La fotocamera frontale è stata aggiornata a 12 MP e ha la funzione Center Stage con inquadratura automatica.

È inoltre disponibile la modalità Panoramica Scrivania, che consente di mostrare simultaneamente il volto dell’utente e il piano di lavoro. L’audio è gestito da un sistema a tre microfoni con cancellazione del rumore avanzata e un impianto audio compatibile con Dolby Atmos.

Il MacBook Air con M4 supporta Apple Intelligence, il sistema basato su intelligenza artificiale integrato in macOS Sequoia. Tra le varie funzionalità, ci sono Image Playground, per la generazione di immagini personalizzate, e strumenti avanzati per la scrittura e l’editing. Apple Intelligence può essere utilizzata direttamente all’interno di Siri o degli strumenti di scrittura senza la necessità di creare un account.

Il nuovo MacBook Air è prodotto con oltre il 55% di materiali riciclati, tra cui il 100% di alluminio riciclato nella scocca e il 100% di terre rare riciclate nei magneti. La batteria contiene inoltre il 100% di cobalto riciclato e oltre il 95% di litio riciclato.

Apple MacBook Air M4: prezzi e disponibilità

I MacBook Air M4 sono disponibili in preordine e saranno in vendita nei negozi a partire dal 12 marzo. I prezzi di partenza per i modelli con chip M4 sono i seguenti:

MacBook Air 13″ M4 con GPU 8 core, 16 GB di RAM e 256 GB di SSD – 1.249 euro

MacBook Air 15″ M4 con GPU 10 core, 16 GB di RAM e 256 GB di SSD – 1.549 euro

Il modello da 13 pollici può essere configurato con GPU a 10 core, fino a 32 GB di RAM e fino a 2 TB di storage, con alimentatore da 70 Watt al prezzo di 2.749 euro.

Il modello da 15 pollici può essere configurato con un massimo di 32 GB di RAM e fino a 2 TB di storage, con alimentatore da 70 Watt al prezzo di 3.049 euro.

Con l’introduzione dei nuovi modelli, Apple ha rimosso dal suo catalogo i MacBook Air con chip M2 e M3. Chi desidera acquistare questi modelli può rivolgersi ai rivenditori autorizzati o cercare tra i prodotti ricondizionati.