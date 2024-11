Fonte foto: Apple

Dopo i nuovi iMac e Mac Mini, Apple ha svelato anche la nuova gamma MacBook Pro, disponibile sempre nelle varianti da 14 pollici e 16 pollici. La grande novità è sotto la scocca con il debutto dei nuovi chip M4, M4 Pro e M4 Max che rimpiazzano i modelli della serie M3. La nuova generazione dei portatili di Apple, naturalmente, è pronta per sfruttare al massimo Apple Intelligence.

MacBook Pro 14 e 16: caratteristiche

La principale novità dei nuovi MacBook Pro è rappresentata dai chip M4. Gli utenti potranno scegliere tra i seguenti chip:

M4 nella versione con 10 core per CPU e GPU (solo per il modello da 14 pollici)

nella versione con 10 core per CPU e GPU (solo per il modello da 14 pollici) M4 Pro con CPU fino a 14 core e GPU fino a 20 core

con CPU fino a 14 core e GPU fino a 20 core M4 Max con CPU fino a 16 core e GPU fino a 40 core

I chip sono realizzati con processo produttivo a 3 nm di seconda generazione. Viene eliminata la versione da 8 GB di memoria unificata del 14 pollici, che ora parte da 16 GB. Il modello da 16 pollici, invece, parte da 24 GB di memoria unificata. La memoria di archiviazione, invece, parte da 512 GB. Segnaliamo, inoltre, che Apple ha eliminato anche la versione da 8 GB dei MacBook Air (che, però, restano con M3).

Per quanto riguarda la dotazione di porte, sui nuovi MacBook ci sono tre Thunderbolt 5 (per una velocità di trasferimento fino a 120 Gbps; la versione con M4 ha la Thunderbolt 4), una HDMI con uscita fino a 8K, uno slot SDXC e il jack per le cuffie. Le versioni con chip M4 e M4 Pro supportano fino a due monitor esterni mentre con M4 Max è possibile gestire fino a 4 monitor.

In base alla versione scelta il display integrato è un Liquid Retina XDR da 14,2 pollici, con risoluzione di 3.024×1.964 pixel, oppure da 16,2 pollici, con risoluzione di 3.456×2.234 pixel. Il display è sempre Pro Motion (fino a 120 Hz di refresh rate) ed è disponibile, in opzione, con vetro nano-texture.

Non c’è il supporto Wi-Fi 7 ma solo Wi-Fi 6E mentre il Bluetooth si ferma alla versione 5.3. La fotocamera anteriore è da 12 Megapixel e ci sono sei altoparlanti hi-fi con Dolby Atmos e tre microfoni. I notebook arriveranno con macOS Sequoia 15.1 e la possibilità di sfruttare Apple Intelligence.

MacBook Pro 14 e 16: prezzo e disponibilità

I nuovi MacBook Pro sono già ordinabili, con consegne previste a partire dal prossimo 8 novembre. Come da tradizione, i notebook possono essere configurati in diverse varianti. Per quanto riguarda il MacBook Pro da 14 pollici, in particolare, i prezzi partono da:

1.949 euro per la versione con M4, 16 GB di memoria unificata e 512 GB di SSD

per la versione con M4, 16 GB di memoria unificata e 512 GB di SSD 2.499 euro per la versione con M4 Pro, 24 GB di memoria unificata e 512 GB di SSD

per la versione con M4 Pro, 24 GB di memoria unificata e 512 GB di SSD 3.899 euro per la versione con M4 Max, 36 GB di memoria unificata e 1 TB di SSD

Il MacBook Pro da 16 pollici, invece, è disponibile con i seguenti prezzi di partenza:

2.999 euro per la versione con M4 Pro, 24 GB di memoria unificata e 512 GB di SSD

per la versione con M4 Pro, 24 GB di memoria unificata e 512 GB di SSD 4.199 euro per la versione con M4 Max, 36 GB di memoria unificata e 1 TB di SSD

La memoria unificata può essere incrementata, in fase di acquisto tramite lo store Apple, fino a 32 GB per le versioni con M4, 48 GB per le versioni con M4 Pro e fino a 128 GB in caso di abbinamento al chip M4 Max.