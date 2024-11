IPhone 16, con l’offerta Black Friday il prezzo sprofonda: affare del giorno

Lo smartphone di Apple è in promo per il Black Friday al prezzo più basso di sempre e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Ecco quanto costa.

Fonte foto: georgeclerk/iStock

Mancava solo lui alla lista degli smartphone in offerta durante il Black Friday. Per chi non lo avesse capito stiamo parlando dell’iPhone 16, l’ultima versione dello smartphone top di gamma di Apple, uscito sul mercato da circa due mesi e disponibile in promo da pochissime ore su Amazon grazie all’offerta Black Friday. Lo smartphone è disponibile con un ottimo sconto di quasi 140 euro che fa scendere il prezzo al minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon.

Con l’iPhone 16 si fa un deciso salto tecnologico rispetto ai modelli precedenti. Se il design è rimasto simile a quello degli ultimi modelli, a cambiare è tutto quello nascosto sotto lo schermo. A gestire il tutto c’è il nuovo processore A18, progettato da Apple appositamente per supportare il nuovo sistema di intelligenza artificiale sviluppato dall’azienda di Cupertino. Nuovo è anche il tasto presente lateralmente e che puoi utilizzare per attivare velocemente la fotocamera e utilizzare lo smartphone come se fosse una videocamera professionale. L’offerta è talmente allettante che in poche ore lo smartphone è diventato uno dei più venduti: non perdere questa occasione e acquistalo prima che terminino le scorte.

iPhone 16, l’offerta Black Friday di Amazon

È l’iPhone 16 lo smartphone da acquistare oggi su Amazon. Il telefono è disponibile con un ottimo sconto del 14% e il prezzo scende a 841,99 euro, minimo storico mai registrato sul sito di e-commerce, e anche uno die migliori prezzi che puoi trovare sul web. Il risparmio netto sfiora i 140 euro e per essere un telefono Apple uscito sul mercato da poche settimane si tratta di una vera offerta bomba. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 168,40 euro al mese utilizzando il servizio che trovi nella pagina prodotto.

Lo smartphone è immediatamente disponibile per essere spedito e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Come per tutti gli acquisti effettuati in questo periodo, per il reso gratuito è esteso fino al 15 gennaio 2025. Quindi puoi decidere di comprarlo già oggi e di regalarlo a Natale senza problemi.

iPhone 16, le caratteristiche tecniche

L’iPhone 16 non è semplicemente un aggiornamento del modello precedente, ma si tratta di una nuova versione in gran parte riprogettata per fare spazio alle nuove idee implementate da Apple. A partire dal nuovo tasto "Controllo fotocamera" posizionato sulla cornice laterale che ti dà un ampio controllo di tutti i parametri del comparto fotografico. In pochi secondi puoi creare l’inquadratura che preferisci e sentirti un vero fotografico. Il tutto è facilitato anche dei nuovi sensori fotografici. Nella parte posteriore Apple ha inserito una fotocamera principale 2 in 1 da 48 megapixel dotata anche di un teleobiettivo 2x. L’altro sensore è un ultra-grandangolare da 12 megapixel con cui puoi fare anche foto macro. Praticamente è come avere tra le mani ben quattro obiettivi. Nella parte frontale, invece, è presente la fotocamera FaceTime.

L’altra grande novità si concentra sotto la scocca. Il motore dello smartphone è il nuovo processore A18, progettato e sviluppato da Apple appositamente per il nuovo sistema di intelligenza artificiale che fornisce agli utenti un set di strumenti che ti semplificano la vita. Sistema che in Europa vedrà la luce nei prossimi mesi, ma che senza il processore A18 avrebbe difficoltà di funzionamento. Ottima anche la memoria interna da ben 128 gigabyte.

Migliorato anche il tasto Azione aggiunto lo scorso anno che ti permette di accedere velocemente alla tua funzione preferita. Chiudiamo con l’autonomia che è stata ulteriormente ottimizzata per darti qualche ora in più di carica.

