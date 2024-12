IPhone 16, con lo sconto di Natale di Amazon il prezzo crolla

Da oggi trovi l'iPhone 16 con uno sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico e diventa lo smartphone da acquistare a Natale. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: georgeclerk/iStock

Mancano oramai una decina di giorni a Natale e bisogna affrettarsi con i regali da fare ad amici, parenti e partner. Anche in questo 2024 uno dei regali più richiesti è lo smartphone, con in testa l’iPhone 16, l’ultimo modello lanciato sul mercato da Apple. Telefono che in questi ultimi mesi dell’anno è andato ha fatto segnare record di vendite e che da oggi trovi anche a un super prezzo. Il merito è dello sconto lampo appena apparso su Amazon che permette di risparmiare quasi 150 euro sul prezzo di listino. Può sembrare uno sconto di poco valore, ma stiamo parlando di un prodotto Apple ed è già difficile trovarlo in offerta. Inoltre, lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero e la consegna è garantita entro Natale. Ti consigliamo di approfittarne subito: le scorte potrebbero terminare a breve.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

L’iPhone 16 è uno smartphone generazionale. Apple non ha lanciato sul mercato un semplice aggiornamento del modello precedente, ma ha progettato un telefono che risponde alle nuove esigenze del mercato. E queste esigenze hanno un nome chiaro: intelligenza artificiale. Per questo motivo a bordo è presente il nuovo chip A18 pensato appositamente per l’AI e per gli strumenti che gli ingegneri di Cupertino metteranno a disposizione degli utenti nei prossimi mesi e anni. Un telefono con novità importanti anche nel comparto fotocamera, con due nuovi sensori posteriori, e un’autonomia maggiore rispetto al passato. E lo puoi scegliere anche in diverse colorazioni.

iPhone 16 – nero

iPhone 16 – azzurro

iPhone 16 – blu oltremare

iPhone 16 – rosa

iPhone 16: prezzo, sconto e offerta di Natale Amazon

L’offerta è veramente eccezionale. Da oggi trovi l’iPhone 16 a un prezzo di 831,99 euro con uno sconto del 15% che ti fa risparmiare quasi 150 euro sul prezzo di listino. Per lo smartphone si tratta del minimo storico e anche di un’ottima occasione da non farsi sfuggire. Infatti, per essere un prodotto Apple uscito da pochi mesi sul mercato il prezzo è veramente ottimo. Inoltre, hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 166,40 euro al mese con il servizio messo a disposizione da Amazon.

La disponibilità dello smartphone è immediata e se lo acquisti oggi lo ricevi entro pochi giorni, sicuramente prima di Natale. Inoltre, per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025. Questo vuol dire che hai tutto il tempo per restituirlo dopo Natale nel caso in cui non vada bene.

iPhone 16 – nero

iPhone 16 – azzurro

iPhone 16 – blu oltremare

iPhone 16 – rosa

Se vuoi spendere un po’ di meno, sempre in offerta su Amazon c’è anche l‘iPhone 15. La versione dello scorso anno è disponibile con uno sconto del 20% che fa scendere il prezzo a 699 euro. Anche in questo caso lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero da 139,80 euro al mese.

iPhone 15

iPhone 16: le caratteristiche tecniche

Le novità che trovi in questo iPhone 16 sono tante. Apple ha lavorato per lanciare uno smartphone profondamente rinnovato soprattutto sul lato tecnico. Nuove fotocamere, un nuovo pulsante sulla cornice laterale e un nuovo processore ancora più potente.

Partiamo, però, dall’elemento che si nota maggiormente: lo schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici. Display che assicura una qualità dei contenuti e delle immagini con pochi paragoni sul mercato grazie al Ceramic Shield di ultima generazione è anche molto resistente. Sotto la scocca trova posto il nuovissimo A18, processore progettato per assicurare prestazioni eccellenti con ogni applicazione, ma soprattutto con gli strumenti di intelligenza artificiale che Apple sta sviluppando e che verranno rilasciati in futuro. Lo spazio di archiviazione da 128 gigabyte è la giusta soluzione per installare tutte le app che vuoi.

Un’altra grande novità la troviamo nella parte posteriore nel comparto fotografico. Apple ha dotato l’iPhone 16 di una nuova fotocamera principale da 48 megapixel con teleobiettivo 2x e di un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel utile anche per fare delle foto macro. In pratica è come avere quattro obiettivi nel palmo della mano. Nell’app fotocamera trovi anche dei nuovi stili fotografici che rendono i tuoi scatti ancora più unici.

Sulla cornice laterale è stato inserito anche un nuovo tasto "Controllo fotocamera". Si tratta di un tasto non fisico che ti permette di controllare, ad esempio, l’esposizione o la profondità di campo come se stessi utilizzando una fotocamera professionale. Migliorato anche il tasto Azione introdotto lo scorso anno. Ottimizzazioni anche per quanto riguarda la batteria che ora ti permette di completare una giornata senza troppi problemi.

iPhone 16 – nero

iPhone 16 – azzurro

iPhone 16 – blu oltremare

iPhone 16 – rosa