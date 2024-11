IPhone 16, sconto shock: da oggi al minimo storico su Amazon

L’ultima versione dello smartphone Apple è per la prima volta in offerta su Amazon con uno sconto molto interessante. E lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

A circa un mese dall’uscita sul mercato, troviamo per la prima volta l’iPhone 16 in offerta su Amazon. Ed è una di quelle occasioni da cogliere al volo perché potrebbe terminare da un momento all’altro. Uno sconto non elevato, ma comunque molto interessante e che permette di risparmiare decine di euro sul prezzo di listino. La promo non finisce qui: Amazon permette di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e il periodo per il reso è esteso fino a metà gennaio. Quindi lo puoi acquistare già comprare oggi e regalarlo per Natale senza il timore di non poterlo rispedire indietro.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire. Parliamo di uno dei migliori telefoni in circolazione e che rispetto alla generazione precedente ha fatto un grande salto in avanti. Nuovo processore progettato per l’intelligenza artificiale, nuovo sistema di fotocamere e nuovi pulsanti sulla cornice laterale che trasformano lo smartphone in macchina fotografica professionale. Insomma, se stavate aspettando il momento giusto per acquistare l’iPhone 16, è arrivato adesso.

iPhone 16 – blu

iPhone 16 – verde

iPhone 16 – bianco

iPhone 16 – nero

iPhone 16 – rosa

iPhone 16: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’occasione è di quelle da non farsi sfuggire. Da oggi è disponibile l’iPhone 16 in offerta con uno sconto di 40 euro che fa scendere il prezzo a 939 euro, il punto più basso per lo smartphone Apple. Un primo sconto che può sembrare minimo, ma stiamo parlando di un dispositivo Apple da pochissimo lanciato sul mercato e sappiamo bene quanto sia già difficoltoso trovarlo in promo.

Inoltre, la promo non finisce qui. Amazon offre la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 187,80 euro al mese utilizzando il servizio presente in pagina e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Il periodo per il reso gratuito è stato esteso fino al 15 gennaio 2025 e lo puoi anche acquistare per regalarlo a Natale. Disponibile in diverse colorazioni.

iPhone 16: le caratteristiche tecniche

Spesso l’uscita di un nuovo modello di iPhone attira la critica degli utenti per le poche novità rispetto a quello precedente. Critiche che non possono essere fatte sull’iPhone 16. Le novità sono tante, sia a livello estetico sia di componenti interne.

Patiamo dal design. Dopo diversi anni Apple ha abbandonato il design con fotocamera posteriore posta in diagonale per tornare a una più classica configurazione "a semaforo", con le due fotocamere poste in verticale. Il telefono è realizzato in alluminio aerospaziale che lo rende anche più resistente.

Passando alle specifiche tecniche, l’iPhone 16 è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione. In alto trova posto la Dynamic Island che, oltre a nascondere la fotocamera frontale e i sensori del FaceID, permette anche di utilizzare widget dedicati alle app che utilizzi maggiormente. La prima grande novità la troviamo sotto la scocca con la presenza del nuovo processore A18 che, oltre ad assicurare prestazioni decisamente superiori alla media, è progettato anche il nuovo sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Apple e che pian piano arriverà sullo smartphone. La memoria interna è da 128 gigabyte.

Nuovo è anche il sistema di fotocamere posteriori. Ne troviamo due: la principale è da 48 megapixel che assicura scatti in altissima definizione e permette anche di utilizzare uno zoom 2x senza perdita di qualità. La fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel, invece, permette foto macro super-ravvicinate e ottime immagini panoramiche. Il risultato finale è come avere quattro obiettivi nel palmo della mano. In ambito fotografico le novità non finiscono qui. Sulla scocca trovi anche il nuovo pulsante "Controllo fotocamera" che ti permette di accedere e di controllare il sistema fotografico con pochi tocchi della mano. E ti trasformerà in un fotografico professionista.

Novità anche per il pulsante fisico Azione che ti permette di accedere in maniera ancora più rapida alla tua funzione preferita. Chiudiamo con la batteria più capiente rispetto al passato e che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

