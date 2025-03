IPhone 16 Pro Max, con lo sconto speciale di oggi, il prezzo crolla al minimo

Da oggi trovi l'iPhone 16 Pro Max in offerta con uno sconto straordinario e approfitti anche del minimo storico. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

L’arrivo della primavera ha risvegliato anche le offerte di Amazon. Questa nuova settimana di marzo non poteva cominciare in modo migliore: da oggi, infatti, trovi in promo tutta la gamma di iPhone 16, compreso l’iPhone 16 Pro Max, la versione premium e deluxe dello smartphone Apple. Uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare una cifra molto interessante e che supera i 200 euro. Per un telefono dell’azienda di Cupertino si tratta di uno sconto che non si vede tutti i giorni e se ci aggiungi anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero, ecco che diventa l’occasione perfetta per fare un super affare.

L’iPhone 16 Pro Max non ha bisogno di molte presentazioni. Stiamo parlando di uno dei migliori telefoni disponibili in questo momento sul mercato e anche uno dei più desiderati e acquistati. Rispetto alla versione precedente c’è un vero salto generazionale, soprattutto per quanto riguarda le componenti interne. Il merito è della presenza del chip A18 Pro che supporta Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale di Apple che promette di semplificarti la vita. Nuovo anche il comparto fotografico con l’arrivo dell’obiettivo ultragrandangolare da 48 megapixel. Se vuoi fare un super affare per cominciare al meglio la primavera, questa è l’offerta giusta per te.

iPhone 16 Pro Max: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’occasione è di quelle da cogliere al volo. Da oggi trovi l’iPhone 16 Pro Max, la versione premium dello smartphone Apple, in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon. È disponibile a un prezzo di 1279 euro con uno sconto del 14% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 200 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero da 255,80 euro al mese. Può sembrare uno sconto piuttosto basso, ma si tratta di un telefono Apple ed è già complicato trovarlo in promo. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

Se vuoi spendere un po’ di meno, ci sono in offerta anche l’iPhone 16 Pro (condivide con il fratello maggiore gran parte della scheda tecnica) e l’iPhone 16. Entrambi al minimo storico e con la possibilità di pagarli in 5 rate a tasso zero.

L’iPhone 16 Pro è disponibile a un prezzo di 1079 euro con uno sconto del 13% (risparmi 160 euro su quello di listino). L’iPhone 16 "normale", invece, lo trovi a un prezzo di 779 euro con uno sconto del 20%. In questo caso il risparmio sfiora i 200 euro.

iPhone 16 Pro Max: le caratteristiche tecniche

Il primo iPhone a essere progettato appositamente per Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato dagli ingegneri di Cupertino e che aggiunge allo smartphone tanti nuovi strumenti che semplificano semplici attività quotidiane. Sistema che in Italia è pronto ad arrivare nelle prossime settimane, ma che negli Stati Uniti sta già facendo molto parlare di sé. Il supporto ad Apple Intelligence è della presenza del processore A18 Pro, una delle novità che trovi su questo iPhone 16 Pro Max. Ma di certo non l’unica. A livello estetico poco è cambiato rispetto allo scorso anno, ma è stato aggiunto sulla cornice laterale un nuovo pulsante a sfioro che ti permette di utilizzare la fotocamera dello smartphone come se fosse una macchinetta professionale.

L’iPhone 16 Pro Max ha anche un altro pregio: è l’iPhone più grande di sempre. Infatti è equipaggiato con un display Super Retina XDR da 6,9 pollici ad altissima risoluzione. La memoria interna, invece, è da 256 gigabyte, quanto basta per installare tutte le app di cui hai bisogno e salvare immagini e video. A proposito di immagini e video, il comparto fotografico ha molte novità rispetto allo scorso anno. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel supportato dal nuovo obiettivo ultragrandangolare sempre da 48 megapixel che permette di scattare foto panoramiche ricche di dettaglio. E per chiudere trovi nella parte posteriore un teleobiettivo 5x per scattare primi piani nitidissimi. Per i selfie, invece, c’è l’immancabile fotocamera da 12 megapixel.

L’iPhone più grande di sempre ha anche la batteria più grande di sempre. Arrivi a fine giornata senza troppi problemi e con la porta USB-C ricaricarlo è molto più semplice rispetto al passato.

