IPhone 16 Pro, con lo sconto di Primavera di Amazon il prezzo è crollato

L'iPhone 16 Pro è in offerta con uno sconto eccezionale di quasi 250 euro e approfitti del minimo storico su Amazon. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: Michael Derrer Fuchs

Questo primo weekend di aprile si apre nel migliore dei modi. Da oggi su Amazon trovi l’iPhone 16 Pro, l’ultima versione dello smartphone top di gamma di Apple, in offerta al minimo storico. Lo sconto sfiora i 250 euro e permette di fare un affare incredibile. Lo paghi addirittura meno rispetto al prezzo della Festa delle Offerte Prime. Inoltre, le condizioni di acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Difficile trovare di meglio, soprattutto tenendo in considerazione l’affidabilità del sito di e-commerce.

L’iPhone 16 Pro non ha bisogno di presentazioni. Stiamo parlando di uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato e che rispetto al modello precedente porta molte novità. A partire dal nuovo processore A18 Pro progettato appositamente per l’intelligenza artificiale e per il sistema Apple Intelligence. Nuovo anche l’obiettivo ultragrandangolare, che per la prima volta è da 48 megapixel su uno smartphone Apple. Insomma, la classica offerta da non farsi sfuggire: potrebbe terminare molto presto.

iPhone 16 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

A questo prezzo è lo smartphone premium da comprare oggi. Su Amazon trovi l’iPhone 16 Pro a 999 euro, con uno sconto del 19% rispetto a quello di listino. Il risparmio è di quasi 250 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 199,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per riceverlo a casa devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni garantiti da Amazon. Ti consigliamo di approfittarne subito: le scorte potrebbero terminare molto presto. Puoi anche scegliere tra più colorazioni.

iPhone 16 Pro: le caratteristiche tecniche

L’iPhone 16 Pro è quanto di meglio possa offrire il mercato. Equipaggiato con le migliore componenti del momento, lo smartphone non solo assicura ottime prestazioni, ma è anche utilissimo nella vita di tutti i giorni.

Rispetto al modello precedente, i cambiamenti sono notevoli. A partire già dal design grazie alla presenza di un nuovo tasto a sfioro presente sulla cornice che permette di accedere velocemente all’app Fotocamera e di utilizzare lo smartphone come se fosse una macchinetta professionale. Altra novità importante è il chip A18 Pro progettato appositamente per Apple Intelligence, il nuovo sistema di intelligenza artificiale che sta arrivando anche in Italia e che porterà con sé tanti strumenti utili che semplificano l’utilizzo quotidiano. L’iPhone 16 Pro è anche il più grande di sempre. Lo schermo si "allarga" e arriva fino a 6,3 pollici, con una luminosità elevatissima e una qualità delle immagini mai vista prima.

Migliorato anche il comparto fotografico. Il sensore principale Fusion da 48 megapixel, è accompagnato da una nuova fotocamera ultragrandangolare da 48 megapixel e da un teleobiettivo con zoom ottico 5x. Una soluzione versatile che ti permette di scattare immagini con una qualità professionale. Per i selfie puoi fare affidamento alla fotocamera FaceTime.

Chiudiamo con la batteria che, grazie alle ottimizzazioni software, ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi.

