IPhone 16 Pro Max, con lo sconto di Amazon il prezzo sprofonda al minimo storico

Non si può certo negare che l’iPhone (in qualsiasi sua versione) resti lo smartphone più desiderato e ricercato dagli utenti. Non deve quindi destare stupore il fatto che quando lo si trova in offerta sui siti di e-commerce diventa nel giro di poche ore uno dei dispositivi più acquistati. Ed è quello che sta accadendo in queste ore su Amazon con l’iPhone 16 Pro Max. L’ultima versione dello smartphone premium di Apple è disponibile in offerta al prezzo più basso di sempre e con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 200 euro. Le condizioni di acquisto sono anche impreziosite dalla possibilità di dilazionare il pagamento a rate.

L’iPhone 16 Pro Max è quanto può offrire il mercato in questo momento. Caratteristiche uniche associate alle migliori tecnologie del momento. Apple è riuscita a fare un ulteriore step in avanti, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni grazie al nuovo processore A18 Pro progettato appositamente per gli strumenti di intelligenza artificiale sviluppati da Apple. Migliorato anche il comparto fotografico on l’arrivo di un nuovo sensore ultra-grandangolare da 48 megapixel. Definirlo semplicemente uno smartphone è quasi riduttivo: l’iPhone 16 Pro Max è un dispositivo multi-funzione che puoi utilizzare in ogni momento della giornata.

iPhone 16 Pro Max: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è una di quelle da cogliere al volo. Da oggi trovi l’iPhone 16 Pro Max in promo a un prezzo di 1301,99 euro, con uno sconto del 13% rispetto a quello consigliato (risparmio netto che sfiora i 200 euro). Può sembrare uno sconto limitato, ma parliamo di uno smartphone Apple di ultima generazione e trovarlo in offerta è già difficile. Inoltre, puoi anche diminuire l’esborso iniziale dilazionando il pagamento a rate utilizzando i servizi presenti nella pagina prodotto. Acquistando lo smartphone oggi ricevi anche un abbonamento per 60 giorni ad Audible, la piattaforma per gli audiolibri e per le serie podcast in esclusiva.

L’iPhone 16 Pro Max è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione due settimane di tempo.

iPhone 16 Pro Max: le caratteristiche tecniche

L’iPhone 16 Pro Max non è uno smartphone adatto a tutti, ma le sue caratteristiche sono inconfondibili. A partire dal design in titanio che lo rende leggero e resistente allo stesso tempo. E che dire della Dynamic Island, la soluzione ideata da Apple per sostituire il notch e che lo rende ancora più elegante e intuitivo.

Questa ultima versione dello smartphone top di Apple porta con sé diverse novità, a partire dal nuovo pulsante a sfioro che trovi sulla cornice laterale e che ti permette di utilizzare lo smartphone come se fosse una fotocamera professionale. Altra novità lo schermo: per la prima volta su uno smartphone Apple troviamo un display Super Retina XDR da 6,9 pollici ad altissima risoluzione e molto resistente. Sotto la scocca trova posto anche il nuovo processore A18 Pro, una vera evoluzione rispetto ai chip del passato. Questo nuovo processore è stato progettato e realizzato da Apple appositamente per supportare i nuovi strumenti di intelligenza artificiale che semplificano tante piccole azioni quotidiane. Memoria da 256 gigabyte per installare tutte le app di cui si ha bisogno.

Novità anche nel comparto fotografico. La selfie-cam viene confermata, mentre nella parte posteriore è presente sempre una tripla fotocamera, ma con un nuovo obiettivo ultra-grandangolare da 48 megapixel. A completare il sistema troviamo un sensore principale da 48 megapixel e un teleobiettivo 5x da 12 megapixel. Non mancano modalità di scatto che migliorano la qualità delle immagini e dei video.

Autonomia senza precedenti grazie all’ottimizzazione lato software: arrivi a fine giornata senza troppi problemi anche dopo un utilizzo intenso.

