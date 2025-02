Amazon, questo PC portatile è da comprare subito: 70% di sconto

Fonte foto: PeopleImages / iStock

Non bisogna mai lasciarsi ingannare dalla apparenze, nemmeno quando si parla di dispositivi tech. Anzi, in questo caso è più corretto dire "non bisogna lasciarsi ingannare dal nome". Il motivo è molto semplice: la promo di cui ti parliamo oggi riguarda il computer jumper EZbook X8, un PC portatile poco conosciuto, ma che in realtà non ha nulla da invidiare a quelli più blasonati. E con una scheda tecnica veramente unica.

A catturare l’attenzione, però, non sono solo le caratteristiche di questo notebook, ma soprattutto l’entità della promo che troviamo oggi su Amazon. Infatti, il jumper EZbook X8 è disponibile con uno sconto del 70% che ti fa risparmiare quasi 1300 euro su quello di listino. Non si tratta né di un errore di battitura, né di una truffa: la promo è reale, così come lo sconto. Da oggi lo trovi al minimo storico e a un prezzo alla portata di tutti. Un’occasione speciale per un PC con schermo ad alta risoluzione, processore Intel prestazionale e una scheda video che ti permette anche di giocare. Insomma, un PC completo e da oggi a un super prezzo.

Jumper EZbook X8: prezzo, offerta e sconto Amazon

A questo prezzo è difficile trovare di meglio. Da oggi su Amazon è disponibile il PC portatile Jumper EZbook X8 a un prezzo di 539,99 euro grazie allo sconto eccezionale del 70%. Per capire l’entità dell’offerta basta citare un dato: il risparmio totale è di 1270 euro rispetto a quello consigliato. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del PC portatile è immediata e per la consegna a casa devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai 14 giorni di tempo da quando lo ricevi. Quanto basta per scoprire tutte le caratteristiche e potenzialità di questo notebook.

Jumper EZbook X8: le caratteristiche tecniche

Il PC portatile jumper EZbook X8 non ha nulla da invidiare a modelli più famosi e più costosi. Un notebook con cui puoi fare veramente di tutto, dal vedere film e serie TV mentre sei in viaggio, al lavorare e all’utilizzare programmi per la produttività, anche quelli più pesanti (editing fotografico e video).

Una scheda tecnica molto interessante, a partire dal display da ben 15,6 pollici con risoluzione FHD. Le cornici laterali sono ridotte al minimo e lo rendono anche compatte e perfetto da portare sempre con sé nello zaino. Le prestazioni sono eccellenti e il merito è del processore Intel i5 di dodicesima generazione, supportato da ben 16 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. Sia la RAM sia lo spazio di archiviazione possono essere ampliati per renderlo ancora più performante.

Non manca una scheda grafica di buon livello con cui utilizzare i programmi di fotoritocco e per l’editing fotografico. All’occorrenza puoi anche giocare ai tuoi videogame preferiti. Sulla cornice superiore è presente una webcam con cui fare le videochiamate, assistita anche da microfoni e da un impianto audio di ottima qualità.

Chiudiamo con la batteria che resta una garanzia. Puoi lavorare tutto il giorno con una singola ricarica. La bontà del PC portatile è confermata anche dalle ottime recensioni presenti nella pagina prodotto.

