Amazon, questo è il PC portatile da comprare oggi: 70% di sconto

Ci siamo lasciati alle spalle il 2024 e il nuovo anno comincia all’insegna delle offerte strepitose di Amazon. Non stiamo esagerando: la promo di cui ti parliamo oggi è veramente unica. Per capirlo basta snocciolare qualche numero. Lo sconto è di ben il 70% e il risparmio sfiora gli 850 euro, portando il prezzo di questo dispositivo al minimo storico. Di quale dispositivo tech parliamo? Del computer portatile jumper S7 Max, protagonista di una delle migliori offerte di oggi. Un notebook con ottime caratteristiche e che trovi in offerta al prezzo più basso di sempre, permettendoti di risparmiare centinaia di euro.

Probabilmente il nome di questo PC non ti dirà molto, ma ti basta sapere alcune informazioni. Assicura prestazioni più che decenti e, soprattutto, ha ricevuto ottime recensioni dagli utenti, come si può vedere nella pagina prodotto su Amazon. Schermo FHD da 16 pollici, risoluzione FHD, ottimo processore e potenza sufficiente per utilizzare tutti i programmi dedicati alla produttività. Inoltre, hai anche Office 365 con l’abbonamento attivo per un anno. Trovare di meglio a questo prezzo è veramente complicato.

PC portatile jumper: prezzo, offerta e sconto Amazon

La miglior occasione per iniziare nel migliore dei modi il 2025. Da oggi trovi il PC portatile jumper S7 Max in promo con uno sconto di ben il 70% che fa crollare il prezzo a soli 359,99 euro. Si tratta di un risparmio esagerato che sfiora gli 850 euro e che lo fa diventare immediatamente un best-buy. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Il PC portatile è già pronto per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro qualche giorno. Lo puoi testare con tutta calma: per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo. Non farti scappare questa promo: la durata è limitata.

PC portatile jumper: le caratteristiche tecniche

Il notebook jumper S7 Max è quanto di meglio possa trovare in questo momento su Amazon per il rapporto qualità-prezzo. Parliamo di un PC pensato appositamente per la produttività e per chi lavora da casa. Schermo ampio, ma dimensioni compatte grazie a cornici quasi inesistenti, buone prestazioni ed è anche leggero. Un design moderno che ricorda quello dei PC di brand più famosi.

Per capire la bontà del PC portatile basta analizzare velocemente la scheda tecnica, partendo proprio da uno degli elementi di spicco: il display. Il jumper S7 Max è dotato di uno schermo ampio da ben 16 pollici con risoluzione FHD che permette di vedere ogni dettaglio con la miglior qualità possibile. La potenza è assicurata dal processore Intel supportato da 12 gigabyte di RAM e da ben 640 gigabyte di memoria interna (SSD da 512 gigabyte e scheda eMMC da 128 gigabyte).

Altra caratteristica che lo rende unico è la presenza dell’abbonamento a Office 365 per un anno. Sul PC trovi già installate le principali app della suite di Microsoft per la produttività: Word, Power Point, Outlook, OneNote e tutti gli altri. Non mancano tutte le porte per la connettività: puoi collegare il PC a un monitor esterno utilizzando la porta HDMi, jack per le cuffie e diverse porte USB per collegare accessori e supporti esterni. Batteria con una lunga autonomia e che non ti deluderà. Non farti scappare questa ottima offerta.

