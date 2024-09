Amazon, con lo sconto di oggi questo PC costa la metà: sconto incredibile

Il notebook jumper EZbook S7 è in promo speciale con un doppio sconto che ti fa risparmiare esattamente il 50%. Prezzo stracciato con in più un anno di Office 365

La scuola è ricominciata in gran parte d’Italia e tra il materiale scolastico diventato oramai fondamentale da avere c’è sicuramente il computer portatile. Sia per seguire le lezioni, sia per fare i compiti e sia per approfondire i temi studiati in classe o all’Università, il notebook in questi anni ha assunto un ruolo cruciale. Se stavate cercando un PC economico ma con un ottimo rapporto qualità-prezzo per i vostri figli o per studiare all’Università, questa è l’offerta che fa al caso vostro. Da oggi, infatti, è disponibile il PC portatile EZbook S7 con un doppio sconto che fa crollare il prezzo e risparmi esattamente il 50%, approfittando anche del minimo storico.

Un PC portatile ancora poco conosciuto, ma dalla grande affidabilità e con una scheda tecnica tutt’altro da disprezzare. A partire dallo schermo molto ampio da 15,6 pollici che assicura immagini in alta risoluzione fino ad arrivare al processore che assicura prestazioni in linea con questa fascia di prezzo. Inoltre, acquistandolo oggi ricevi anche un anno di Office 365, la suite per la produttività fondamentale per chi studia e lavora.

Computer portatile jumper: prezzo, offerta e sconto Amazon

Se eravate alla ricerca di un computer economico per la scuola, l’Università o l’ufficio, questa è la promo che fa per voi. Su Amazon trovate il notebook EZbook S7 con uno sconto fisso del 39% a cui aggiungere un coupon del valore di 50 euro. In questo modo il prezzo finale diventa di 229,99 euro, il più basso fatto registrare sul sito di e-commerce per questo modello. Un prezzo alla portata di tutti che ti permetterà di fare un ottimo acquisto. Inoltre, ottieni anche l’abbonamento a Office 365 per un anno.

La disponibilità del PC è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Lo puoi provare con tutta calma grazie alla possibilità di fare il reso entro 14 giorni dall’acquisto.

PC portatile jumper: le caratteristiche tecniche

Un PC che è una garanzia. Il laptop EZbook S7 è una delle migliori offerte in questo settore che puoi trovare oggi. La scheda tecnica e le caratteristiche sono molto interessanti, soprattutto in relazione al prezzo.

Il notebook si presenta con uno schermo ampio da 15,6 pollici ad alta risoluzione che ti permette di lavorare al meglio su qualsiasi progetto e di vedere anche film e serie TV senza nessun problema, anche grazie alla presenza di due altoparlanti stereo. Le prestazioni sono assicurate dal processore Intel supportato da 4 gigabyte di RAM e da un SSD da 128 gigabyte. Potrai utilizzare qualsiasi app per la produttività, anche le più esose dal punto di vista delle performance, come ad esempio i programmi per il fotoritocco.

Non può mancare una webcam frontale che semplifica le videochiamate di lavoro con i colleghi. Il peso è veramente contenuto, anche grazie a un design moderno. Lo potrai portare facilmente nello zaino, anche nei lunghi viaggi di lavoro. Presenti diverse porte per la connettività, tra cui un lettore di schede TF. La batteria ti accompagna per tutto il giorno.

