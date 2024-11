Amazon, questo è il computer portatile da comprare oggi: sconto del 70%

Fonte foto: PeopleImages / iStock

Di tanto in tanto su Amazon appaiono delle offerte talmente esagerate che possono sembrare delle truffe, ma che in realtà nascondono un vero gioiello da non farsi scappare. È il caso della promo disponibile oggi per il computer portatile jumper EZbook S7-Hi disponibile con uno sconto incredibile del 70% e risparmi più di 800 euro sul prezzo consigliato. Una promo lampo da non farsi assolutamente scappare e che fa diventare il notebook uno dei migliori affari della giornata.

Un PC su cui non dovete dubitare. Realizzato con ottime componenti e con ottimi materiali, è una valida alternativa ai tanti modelli più conosciuti disponibili sul mercato, ma anche molto più costosi. Ha tutto quello che si richiede a un notebook da utilizzare per lavoro o per studiare: uno schermo ampio e con risoluzione FHD, un processore prestazionale e uno spazio d’archiviazione che permette di installare tanti programmi e salvare tutti i propri documenti personali. Non solo: trovi installato anche Office 365 con la licenza valida per un anno. Un’occasione da non farsi assolutamente scappare.

Computer portatile jumper in offerta: prezzo e sconto

Un’offerta lampo da non farsi assolutamente sfuggire. Da oggi trovi il notebook jumper EZbook S7-Hi in offerta a un prezzo di 359,99 euro, con uno sconto di ben il 70% rispetto a quello consigliato. Per capire la bontà dell’offerta bisogna citare un dato: il risparmio netto è di ben 840 euro. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Il PC portatile è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Hai tutto il tempo per provarlo: il periodo di reso gratuito è esteso fino al 15 gennaio 2025.

Computer portatile jumper: le caratteristiche tecniche

Buona la memoria RAM da 12 GB, mentre la memoria ROM si compone di 128 GB EMMC + 512 GB SSD. Entrambi le memorie lavorano di concerto con un buon processore Intel. Il display è un IPS Full HD da 15,6 pollici, 16: 9 e widescreen. Cornici quasi impercettibili, di soli 5mm. Inoltre, protegge gli occhi tramite il filtro eye-friendly ed evita fastidiosi riflessi sullo schermo tramite un utile rivestimento anti-glare (antiriflesso). Tutte funzioni molto utili per guardare contenuti streaming in modo ottimale o per dedicarsi al gaming godendo di una grafica discreta.

Troverai installate tutte le app del mondo Microsoft Office, con una licenza di 1 anno, come Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote. Tante le porte disponibili: Type-C x 1, Mini HDMI × 1, jack per cuffie da 3,5 mm x 1, porta USB 3.0 x 2, slot Micro TF x 1, porta DC. Non avrai bisogno di casse esterne aggiuntive, grazie a quelle stereo integrate. Connessione wireless veloce, tramite Wi-Fi a doppia banda (2.4G/5G). Bluetooth 4.2, per una stabile e immediata connessione con dispositivi wireless esterni.

Sottilissimo e leggero, lo porti dove vuoi. La webcam da 2 MP sulla parte anteriore del laptop consente di effettuare videochiamate HD sono proprio come le comunicazioni faccia a faccia. Comodo, infine, il fatto che lo schermo possa inclinarsi totalmente sul tavolo, fino a 180°, per condividerlo facilmente con gli altri senza dover girare ogni volta il portatile verso di loro.

