Amazon, questo computer portatile è da comprare subito: costa meno della metà

Trovare un PC a un prezzo alla portata di tutti e con caratteristiche ottime non è così semplice come possa sembrare. I prezzi a causa dell’inflazione sono aumentati a dismisura e la mancanza dei chip ha fatto il resto. Fortunatamente è ancora possibile fare degli ottimi affari, l’importante è aspettare il momento giusto e puntare dispositivi poco conosciuti, ma con una scheda tecnica affidabile. La descrizione calza a pennello con il jumper S5, computer che oggi trovi su Amazon con un doppio sconto che fa scendere il prezzo a meno della metà e approfitti del minimo storico.

Con una spesa inferiore ai 250 euro porti a casa un PC che si adatta a diversi utilizzi, dal lavoro in smart working allo studio universitario e liceale. Puoi lavorare comodamente su documenti e presentazioni senza avere il timore che il notebook si blocchi. Schermo da 14 pollici e design che ricorda quello dei PC più blasonati. È anche molto leggero e lo puoi portare in giro con te senza troppi problemi.

N.B. Per vedere il prezzo con il doppio sconto è necessario aprire la pagina prodotto e applicare il coupon.

Jumper S5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta lampo che non devi farti scappare. Solo per pochi giorni o ore trovi questo computer portatile jumper S5 in offerta a un prezzo di 239,99 euro con uno sconto che supera il 50%. Il prezzo finale si compone di uno sconto fisso del 44% a cui aggiungere un coupon sconto di ben 40 euro presente nella pagina prodotto. Approfitti del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e ti consigliamo di approfittarne subito prima che la promo scada.

Computer portatile jumper S5: la scheda tecnica

Non è un computer fulmineo, ma non è certo questo l’obiettivo del jumper S5. Stiamo parlando di un PC che, però, si adatta a qualsiasi utilizzo e che non ti lascia mai a piedi. Il merito è delle ottime componenti scelte a partire da uno schermo da 14 pollici IPS con risoluzione FHD, un processore quad core supportato da ben 12 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte dove salvare tutti i documenti che vuoi e installare tanti programmi differenti (tutti quelli inerenti il mondo della produttività).

Un computer perfetto per chi lavora da casa grazie anche alla presenza di una videocamera frontale ad alta risoluzione con cui fare le videochiamate e un buon sistema audio. Puoi anche organizzare le call su Zoom o su Meet con i tuoi colleghi universitari per lavorare insieme ai project work per gli esami. Sul fronte della connettività è presente una porta USB di tipo-C, una porta USB 2.0 e una porta mini HDMI per collegare uno schermo esterno.

La batteria ha un’autonomia che supera le 8 ore e arrivi a fine giornata senza troppi problemi. È molto leggero e lo puoi portare comodamente in giro con te.

