Kena Mobile credito azzerato e non fa chiamare, cosa sta succedendo

29 Settembre 2019 - Risveglio problematico per i clienti Kena Mobile. Dalla mattina del 29 settembre gli utenti di Kena Mobile non riescono a chiamare e il credito è stato azzerato. Gli utenti segnalano anche l’impossibilità di accadere all’applicazione per controllare lo stato del proprio abbonamento. Alcuni hanno anche tentato di effettuare un’ulteriore ricarica, ma il credito non viene caricato sulla scheda SIM.

Le prime segnalazioni sono arrivate verso le 5:00 del mattino, segnale che il problema è nato nella notte tra il 28 e il 29 settembre. Sul sito di downdetector.com sono centinaia le segnalazioni di persone che lamentano l’impossibilità di utilizzare Kena Mobile. L’operatore virtuale che si appoggia sulla rete TIM non ha rilasciato nessuna informazione: sicuramente i tecnici sono al lavoro per risolvere al più presto il problema. Non si conosce ancora l’origine del malfunzionamento e ci vorrà ancora un po’ di tempo per normalizzare la situazione. Per il momento Kena Mobile non funziona e non permette di effettuare le chiamate.

Perché Kena Mobile è down

Credito azzerato, promozione non attiva, impossibilità di fare le chiamate e di accedere all’app per controllare lo stato del proprio abbonamento. Questi i problemi che stanno vivendo questa mattina i clienti di Kena Mobile. Il disservizio riguarda tutta Italia: su downdetector.com i commenti arrivano da Padova, Catania, Terni, Roma. Chi ha contattato il servizio clienti di Kena Mobile non è ancora riuscito a parlare con un operatore per ricevere spiegazioni in merito. Continueremo a tenere sotto controllo la situazione e nelle prossime ore vi diremo di più.

Aggiornamento ore 8:30. Con un intervento rapidissimo, i tecnici di Kena Mobile hanno risolto il problema