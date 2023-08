Klarstein, doppio sconto per il climatizzatore portatile: va comprato ora

Fonte foto: YouTube

Flessibile e portatile. A differenza dai climatizzatori a muro, il condizionatore portatile 3 in 1 Klarstein non ha necessità di lavori di muratura per poter essere utilizzato: una volta tirato fuori dall’imballo potrà essere utilizzato in una manciata di minuti in una qualunque stanza della tua abitazione.

Disponibile su Amazon con un doppio sconto imperdibile, il condizionatore portatile Klarstein ti permette di raffrescare casa nelle più calde giornate estive o di riscaldarle se la colonnina di mercurio dovesse scendere eccessivamente. Insomma, un elettrodomestico completo e versatile che migliorerà in maniera decisa il comfort climatico all’interno della vostra abitazione. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon, è anche più conveniente che mai: risparmi oltre 280 euro sul prezzo di listino.

Klarstein New Breeze Eco 3 in 1

Klarstein New Breeze ECo 3 in 1 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Non un "semplice" condizionatore portatile. Il modello Klarstein in offerta su Amazon, infatti, permette di raffrescare o riscaldare la tua abitazione a seconda delle necessità. Il termostato regolabile tra una temperatura minima di 16° e una temperatura massima di 30°, infatti, ti permette di utilizzarlo in maniera flessibile, a seconda delle necessità del momento. Potrai poi sfruttare le funzioni di deumidificatore o ventilatore in modo da migliorare ulteriormente il comfort climatico in casa.

Al climatizzatore portatile New Breeze Eco di Klarstein saranno sufficienti poi una manciata di minuti per far scendere o aumentare la temperatura in casa. Grazie alla potenza di 10.000 BTU potrai utilizzarlo in ambienti medio-grandi e raggiungere la temperatura stabilita in pochissimo tempo. Migliorerai così il comfort climatico quasi istantaneamente, risparmiando anche sulla bolletta dell’energia elettrica.

A questo si unisce un pannello di controllo e un telecomando semplici e intuitivi da utilizzare. Potrai impostare la temperatura desiderata o passare da una funzione all’altra senza troppi grattacapi, controllandolo anche a distanza di qualche metro.

Doppio sconto sul condizionatore portatile 3 in 1: offerta e prezzo finale

Come accennato inizialmente, il climatizzatore portatile Klarstein è disponibile su Amazon al prezzo più basso mai visto sinora. Merito di un doppio sconto con coupon accessibile a tutti gli utenti del portale di commercio elettronico per eccellenza.

Allo sconto fisso del 32% si somma infatti un coupon del valore del 30% (da attivare prima di aggiungere il prodotto al carrello). Il prezzo scende così dai 539,99 euro a poco meno di 260 euro. Il risparmio è considerevole: lo pagherai ben 280 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore.

Klarstein Condizionatore Portatile 3 in 1