Sconto esagerato sul condizionatore portatile De'Longhi: va comprato ora

Fonte foto: Amazon

Combattere la calura e l’afa estiva non è mai stato così semplice. Il condizionatore portatile De’Longhi L’Originale Pinguino PAC EM82 ti permette di creare velocemente una zona di comfort in una qualunque stanza della tua abitazione, dove trovare rifugio durante le ore più calde della gioranta.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Facile da spostare di stanza in stanza, il climatizzatore portatile dello storico marchio italiano è perfetto se non puoi (o non vuoi) fare lavori di installazione in casa. Ti basta montare il kit finestra (rimovibile in una manciata di secondi), scegliere la funzione preferita tra quelle offerte dal condizionatore e attendere che la temperatura inizi ad abbassarsi. Bastano pochi minuti per godere di un’ambiente decisamente più fresco e rilassante.

Grazie all’offerta di oggi su Amazon, poi, il De’Longhi L’Originale Pinguino PAC EM82 è doppiamente conveniente: puoi acquistarlo al prezzo più basso di sempre e scegliere di pagare a rate senza costi aggiuntivi.

De’Longhi L’originale Pinguino PAC EM82

Condizionatore portatile De’Longhi a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Uno sconto così elevato sul De’Longhi L’originale Pinguino PAC EM82 non si era visto molto spesso, neanche su Amazon. Oggi puoi acquistarlo con uno sconto del 32% e risparmiare 200 euro: lo paghi 419,00 euro anziché 619,00 come da prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate a tasso zero e senza spese di istruttoria. Optando per questa modalità, il condizionatore portatile De’Longhi costa 84 euro al mese per 5 mesi.

De’Longhi L’originale Pinguino PAC EM82

De’Longhi L’originale Pinguino PAC EM82 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il De’Longhi L’Originale Pinguino PAC EM82 si distingue per la sua efficienza energetica (classe A), garantendo un buon equilibrio tra prestazioni e consumo. La sua capacità di raffreddamento lo rende ideale per ambienti di medie dimensioni, offrendo un sollievo efficace durante i mesi più caldi. Il design compatto e le ruote integrate facilitano lo spostamento da una stanza all’altra, rendendolo una soluzione flessibile per diverse esigenze abitative o lavorative.

Il PAC EM82 offre diverse modalità operative tra le quali scegliere. Nel caso in cui non sia eccessivamente caldo si può scegliere, ad esempio, di attivare la funzione ventilazione, mentre nelle giornate più calde si può combinare la deumidificazione al raffreddamento del condizionatore.

Il pannello di controllo intuitivo e il telecomando in dotazione semplificano l’utilizzo e la gestione delle impostazioni, come la velocità della ventola e la temperatura desiderata. La funzione timer integrata consente di programmare l’accensione e lo spegnimento dell’apparecchio, ottimizzando il consumo energetico e garantendo un comfort personalizzato.

Il De’Longhi L’Originale Pinguino PAC EM82 è dotato di un sistema di ricircolo della condensa che ne migliora l’efficienza e riduce la necessità di svuotare frequentemente il serbatoio dell’acqua. Il filtro antipolvere lavabile contribuisce a mantenere l’aria più pulita, migliorando la qualità dell’ambiente interno.

De’Longhi L’originale Pinguino PAC EM82