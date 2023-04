La nuova serie con gli attori di Mare Fuori

Amata e seguitissima, Mare Fuori è senza dubbio una delle più apprezzate serie italiane dell’anno. Il finale della terza stagione è andato in onda a fine marzo su Rai2 ma, come è noto, la storia proseguirà ancora a lungo: la serie è già stata rinnovata per le stagioni 4, 5 e 6. Le riprese della quarta stagione dovrebbero iniziare già il prossimo maggio. Intanto, però, a fare notizia è l’arrivo di una nuova serie, dal titolo Noi siamo leggenda, nella quale reciteranno anche tre attori (ma potrebbero essere di più) che il pubblico ha già conosciuto proprio in Mare Fuori.

Come cambia il cast di Mare Fuori 4

Chi sono, dunque, gli attori di Mare Fuori che prenderanno parte a Noi siamo leggenda? Stando alle informazioni per il momento confermate, si tratta di Giacomo Giorgio (che in Mare Fuori interpreta Ciro), Nicolas Maupas (che veste i panni di Filippo) e Valentina Romani (ovvero Naditza). I tre attori compaiono nel promo della nuova serie, recentemente diffuso dalla Rai: non ci sono dubbi, quindi, sulla loro presenza nel progetto.

Secondo le indiscrezioni, però, in Noi siamo leggenda potrebbero comparire anche Domenico Cuomo (ovvero Giani "Cardiotrap" di Mare Fuori) e Lino Guanciale (Il commissario Ricciardi). La notizia non è ancora certa.

Nicolas Maupas e Valentina Romani, tra l’altro, non torneranno in Mare Fuori 4. E non solo i soli: dopo che i loro personaggi sono usciti definitivamente di scena in vari modi, hanno di conseguenza lasciato il cast anche Carolina Crescentini, Serena De Ferrari e Anna Ammirati. Le prime due stagioni di Mare Fuori sono visibili su Netflix, mentre l’intera serie è disponibile su RaiPlay.

Cosa sappiamo di Noi siamo leggenda

Noi siamo leggenda sarà una serie di genere action-fantasy i cui protagonisti sono cinque ragazzi che sviluppano superpoteri inaspettati. Queste straordinarie capacità sono in qualche modo collegate al loro passato difficile e alle profonde paure che li abitano.

Azione, ironia, dramma: saranno questi gli ingredienti della nuova serie, una sorta di racconto di formazione che mescola i classici elementi delle storie di supereroi alle difficoltà dell’adolescenza. Il regista è Carmine Elia, che ha diretto anche Mare Fuori. La serie è prodotta da Fabula Pictures, che ha già messo la firma in passato sulle serie Baby e Zero.

Il cast di Noi siamo leggenda non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma stando ai promo distribuiti dovrebbe includere – oltre ai già citati volti di Mare Fuori – anche Beatrice Vendramin (già vista in Non dirlo al mio capo), Antonia Liskova (Mina Settembre), Antonio Gerardi (Bang Bang Baby) e Marta Giovannozzi (Sopravvissuti).

Quando esce Noi siamo leggenda

Noi siamo leggenda sarà visibile su Rai2 e in streaming su RaiPlay. Non c’è ancora una data di uscita certa, ma la serie dovrebbe arrivare il prossimo autunno. Sarà composta da dodici episodi di circa 50 minuti ciascuno, che verranno trasmessi in sei serate.