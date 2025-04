Pedro Pascal e Baby Yoda nel trailer della Star Wars Celebration

Fonte foto: 2023 Lucasfilm Ltd.

Arriverà l’anno prossimo al cinema il primo capitolo del nuovo franchise dedicato a The Mandalorian e Grogu, alias Pedro Pascal e Baby Yoda, i due amati personaggi della serie televisiva di grande successo. In vista di questo appuntamento nelle sale, Lucasfilm e Disney hanno da poco diffuso un primo video del film The Mandalorian & Grogu in occasione della Star Wars Celebration di Tokyo, in Giappone.

The Mandalorian & Grogu: cosa sappiamo del nuovo film

Il nuovo film The Mandalorian and Grogu è diretto da Jon Favreau, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Dave Filoni.

Prodotto da Lucasfilm e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures, il film è atteso nelle sale nel 2026, è una continuazione della serie The Mandalorian (composta da tre stagioni uscite tra il 2019 e il 2023) e fa parte dell’universo di Star Wars.

Nel film Pedro Pascal, noto anche per il suo ruolo in The Last of Us, torna nel ruolo di Din Djarin/The Mandalorian. Nel cast ci sono anche Sigourney Weaver, Jeremy Allen White e Jonny Coyne.

«Amo il fatto che Grogu abbia conquistato i cuori di tutto il mondo», ha detto Pedro Pascal in un’intervista. «Prima di tutto perché è davvero carino e poi perché è il simbolo della nostra innocenza e saggezza. È espressione di curiosità e amore. Queste sono due cose che dovremmo sempre ricordare. E usare come guida. È il motivo per cui amiamo film come questi. È bello vedere qualcuno come Din Djarin, che già dalla silhouette è tosto, ammorbidirsi grazie all’amore per questo bambino. È una dinamica bellissima».

Il primo trailer del film con Pedro Pascal e Baby Yoda

Nel filmato presentato alla Star Wars Celebration di Tokyo da Jon Favreau si vedono prima di tutto gli snowtroopers all’interno di un AT-AT pronti all’azione, oltre a varie sequenze di azione, combattimenti e di Baby Yoda che usa i suoi poteri.

In un’altra scena il Mandaloriano si apre un varco nello scafo dell’AT-AT e combatte tra gli snowtroopers, facendosi strada fino alla porta della cabina di pilotaggio. Per quanto riguarda il personaggio interpretato da Sigourney Weaver, il video lo mostra mentre si rivolge al Mandaloriano e a Grogu, ricordando al primo che lavora per lei. Per il resto, il ruolo dell’attrice resta avvolto da un certo mistero.

Jeremy Allen White viene invece mostrato nel breve video nei panni di Rotta the Hutt, il figlio di Jabba the Hutt, che alza le mani trionfale in una specie di arena di combattimento. Poco dopo, il focus si sposta su Baby Yoda che si gode lo spettacolo, apparentemente.

Mandalorian e Grogu, quando esce il film al cinema?

La data di uscita al cinema di The Mandalorian & Grogu è prevista per il 22 maggio 2026, mentre le riprese si sono svolte in California tra agosto e dicembre 2024.