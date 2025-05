Come vedere le semifinali degli Internazionali d'Italia in TV e streaming gratis

Musetti - Alcaraz e Sinner - Paul sono le due semifinali degli Internazionali d'Italia 2025 di tennis. Scopri come vedere i due match in TV e in streaming gratis.

Fonte foto: Clive Brunskill / Staff / Getty Images Europe

Una giornata storica per il tennis italiano: nelle due semifinali degli Internazionali d’Italia ci saranno ben due italiani, ed entrambi hanno ottime possibilità di accedere all’atto conclusivo. A raggiungere la semifinale sono Musetti che se la vedrà contro Alcaraz, mentre dall’altro lato del tabellone Sinner, al rientro dalla squalifica, se la vedrà contro Tommy Paul, semifinalista anche lo scorso anno. Un risultato straordinario, a cui aggiungere anche la finale raggiunta da Jasmine Paolini nel singolare femminile (appuntamento a domani contro la Gauff). Il tennis italiano sta vivendo il suo momento magico e raggiunge un risultato storico nel torneo di casa.

Due match sulla carta molto duri. Musetti sfiderà nuovamente Alcaraz dopo averlo affrontato nella finale del Master di Montecarlo poco più di un mese fa. Sulla carta parte leggermente sfavortio, ma ha le armi giusto per giocare contro lo spagnolo che qui a Roma sta mostrando un grande tennis. Ma anche il livello di Lorenzo Musetti si è alzato con il passare delle partite, fino alla partita perfetta nei quarti contro Zverev. Nell’altra semifinale, Sinner parte con i favori del pronostico, soprattutto dopo aver battuto per 6-0 6-1 Casper Ruud, fresco vincitore del Masters 1000 di Madrid e finalista negli anni precedenti al Roland Garros. Una partita magistrale con una qualità di tennis elevatissima. Raggiungere la finale non è una chimera per i due italiani.

C’è una grande copertura televisiva per le due semifinali degli Internazionali d’Italia 2025. Entrambi i match verranno trasmessi in diretta sia da SkySport e da NowTV sia dalla Rai. Per un evento di tale importanza anche la TV di Stato ha assicurato la massima copertura: entrambe le semifinali saranno in onda su Rai 1. Hai anche la possibilità di vedere i match in streaming utilizzando le app di SkyGo, NowTV e RaiPlay. Se non sei ancora abbonato, puoi utilizzare l’offerta disponibile oggi per il PassSport di NowTV. Grazie allo sconto del 40% sull’abbonamento mensile, risparmi decine di euro e hai accesso a tantissimi contenuti, tra cui la finale di Champions League, tutti i più importanti tornei di tennis, la Formula 1, la MotoGP e le ultime partite del campionato di Serie A, Premier League e BusndesLiga.

Musetti – Alcaraz e Sinner – Paul: a che ora si gioca

Il primo appuntamento della giornata è alle ore 15:30 con Musetti – Alcaraz. Per la seconda semifinale tra Sinner e Paul bisogna aspettare la sera: l’inizio è programmato alle ore 20:30. Entrambe le partite si giocheranno sul campo centrale.

Come vedere Musetti – Alcaraz in TV e in streaming gratis

Tripla possibilità per guardare in diretta Musetti – Alcaraz. Come per tutti i più importanti tornei della stagione, puoi vedere la prima semifinale della giornata degli Internazionali d’Italia 2025 su sui canali di SkySport e di NowTV. Il match viene trasmesso in diretta su SkySport Uno e ci sarà anche un lungo pre-partita. Se non puoi essere seduto comodamente sul divano di casa, puoi vedere la semifinale anche in streaming utilizzando l’app di SkyGo o di NowTV disponibili su smartphone, tablet e computer.

Per chi non è abbonato a Sky, c’è una validissima alternativa: Rai 1. La TV di Stato ha acquisito i diritti TV per trasmettere le due semifinali e anche la finale del singolare maschile e femminile. Dalle 15:30 appuntamento su Rai 1 e su RaiPlay per vederla in streaming gratis.

Come vedere Sinner – Paul in TV e streaming gratis

Stessa offerta televisiva anche per la seconda semifinale della giornata tra Sinner e Paul. Il match verrà trasmesso in diretta TV su SkySport Uno (accessibile agli abbonati a SkySport e al PassSport di NowTV) e su Rai 1 dalle ore 20:30. Puoi vedere Sinner -Paul anche in streaming gratis su RaiPlay e sull’app di SkyGo e NowTV.

