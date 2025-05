Come vedere in TV e in streaming gratis Sinner - Alcaraz, finale degli Internazionali di Roma

Alle 17:00 di oggi Sinner affronta Alcaraz nella finale degli Internazionali di tennis di Roma 2025. Ecco come vedere il match in streaming gratis e in TV.

Fonte foto: Frey/TPN / Getty Images North America

Alla fine la finale che tutti aspettavano e tutti desideravano è arrivata, anche se con un po’ di rammarico per Lorenzo Musetti che poteva regalare ai tifosi italiani una finale tutta azzurra. Sinner – Alcaraz è la finale degli Internazionali di tennis di Roma 2025. Primo contro al secondo al mondo, al momento il meglio di quanto possa offrire il tennis. Un match dal pronostico aperto, con probabilmente lo spagnolo leggermente favorito per la superficie e per il semplice fatto che il nostro Jannik Sinner rientra dopo un periodo di inattività di tre mesi. I due campioni sono arrivati in finale dopo un percorso che ha visto il livello del loro tennis salire partita dopo partita, anche se l’italiano ha dovuto affrontare un black-out nella semifinale contro Paul perdendo il primo set per 6-1.

La finale degli Internazionali di tennis di Roma è il piatto forte di questa domenica di maggio. Se non potete essere sul campo centrale del Foro Italico non dovete preoccuparvi: potete vedere la partita in TV in chiaro o in streaming gratis. Infatti, il match viene trasmesso sia sui canali sportivi di Sky e di NowTV sia su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Seduti comodamente sul divano di casa oppure mentre fate aperitivo, ecco come guardare Sinner – Alcaraz, finale dell’ATP 1000 di Roma.

A che ora giocano Sinner – Alcaraz

L’inizio della finale degli Internazionali di Roma tra Sinner e Alcaraz è fissata alle ore 17:00 di oggi domenica 18 maggio. Si gioca sul campo centrale del Foro Italico.

Come vedere in TV Sinner – Alcaraz, finale degli Internazionali di Roma

Tante possibilità per seguire in TV Sinner – Alcaraz, attesissima finale degli Internazionali di Roma 2025. Gli abbonati ai pacchetti sport di Sky e di NowTV possono guardare la partita sul canale SkySport Uno con una diretta che comincerà prima delle ore 17:00 con lo studio pre-partita. Se non sei ancora abbonato, approfitta dell’ottima promo disponibile oggi per il PassSport di NowTV: grazie allo sconto del 40% risparmi a fine anno più di cento euro. E hai accesso a tantissimi contenuti sportivi, tra cui le ultime partite della Serie A, la finale di Champions League che vede l’Inter protagonista, la Formula 1, la MotoGP, i playoff NBA e naturalmente tutti i più importanti tornei di tennis al mondo.

Hai anche la possibilità di guardare Sinner – Alcaraz in chiaro sui canali del digitale terrestre. Infatti, la TV di Stato ha acquistato i diritti per trasmettere alcune partite degli Internazionali di Roma, tra cui la finale maschile. Sintonizzatevi su Rai 1 dalle ore 17:00.

Come vedere in streaming gratis Sinner – Alcaraz, finale degli Internazionali di Roma

Non potete essere in casa, ma non volete perdervi la finale tra Sinner e Alcaraz? Nessun problema, potete guardare il match in streaming sullo smartphone o sul tablet. Per gli abbonati a Sky e NowTV basta utilizzare l’app di SkyGo o di NowTV disponibile per qualsiasi telefono. Basta accedere con le credenziali del proprio account e pigiare sul banner dedicato al match.

C’è anche un’ottima alternativa. Potete guardare Sinner – Alcaraz in streaming gratis utilizzando l‘app di RaiPlay che puoi scaricare facilmente sul tuo dispositivo. Una volta lanciata l’app ti basta cliccare sul banner dedicato alla partita e nel giro di qualche secondo parte lo streaming del match.

