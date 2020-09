La PlayStation 5 costerà meno a causa della Xbox Series X

Comunicando i prezzi ufficiali di Xbox Seris X e Xbox Series S Microsoft ha dato un grosso scossone al mercato delle console, da almeno un anno bloccato in attesa dei lanci delle next-gen. Uno scossone talmente forte che Sony starebbe valutando l’ipotesi di abbassare il prezzo della PlayStation 5, diretta concorrente dei dispositivi di Microsoft.

Quello del prezzo della PlayStation 5 è da mesi un tormentone ricorrente e un esercizio divinatorio in cui decine di leaker si sono impegnati, a volte solo per fare click e retweet in quantità. Le indiscrezioni, solo negli ultimi mesi, spaziavano dai 400 euro minimi ai 550 massimi, con più di un “ben informato” che era pronto a giurare che la PS5 non potrà mai costare meno di 500 euro. A cavallo tra fine 2019 e inizio 2020, però, molte previsioni parlavano tranquillamente di 600 euro o più. Adesso arrivano le ultime notizie, pubblicate da GameReactor (che cita come al solito fonti anonime) e assicura che Sony sarebbe seriamente intenzionata a non proporre un prezzo superiore a quello della concorrente Xbox Series X.

Prezzo PS5: gli ultimi rumor

Tutto parte dai 499 dollari/euro di prezzo ufficiale per la Xbox Series X e dalle specifiche tecniche di questa console next-gen. Specifiche techiche che, come i gamer esperti sanno bene, sono molto simili a quelle della PlayStation 5. Entrambe le console, infatti, ruotano intorno a CPU e GPU prodotte da AMD, anche se si tratta di chip custom realizzati appositamente per le singole console.

Ma, dentro al chip, l’architettura è la stessa e i costi di produzione del processore e del chip grafico di Xbox Series X e PlayStation 5 non possono variare che di pochi dollari. I futuri compratori, quindi, si aspettano un prezzo simile, se non identico. Ed è proprio questo il ragionamento fatto dalle fonti citate da GameReactor: Xbox Series X e PlayStation 5 avranno lo stesso prezzo al pubblico.

I dubbi sulla PS5 low cost

Se sul prezzo della PlayStation con lettore ottico i dubbi sono ormai ben pochi, quindi, diversa è la cosa per la versione Digital Edition, cioè la PS5 economica senza Blu-Ray. La concorrente Xbox Series S ha un prezzo ufficiale di 299 dollari/euro, Sony riuscirà a fare altrettanto?

La maggior parte delle indiscrezioni, fino ad oggi, scommettevano su un prezzo di 399 dollari per la PS5 Digital Edition ma oggi questo prezzo sembra molto meno credibile perché sarebbe difficilissimo da digerire dagli utenti: 100 dollari in più rispetto alla concorrenza sarebbero troppi.