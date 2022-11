La vera storia di Opportunity

C’è qualcosa di profondamente emozionate nella storia di Opportunity, il rover che era stato mandato su Marte per una missione di 90 giorni e che invece, inaspettatamente, è sopravvissuto per 15 anni, continuando a fornire informazioni alla Terra lontana milioni di miglia.

A raccontarla ci sarà molto presto il documentario Good Night Oppy (che significa "Buona notte Oppy"), in uscita fra pochi giorni su Prime Video. Diretto da Ryan White, il docufilm include Jessica Hargrave, Darryl Frank, Justin Falvey, Brandon Carroll e Matthew Goldberg.

Cosa è successo a Opportunity

Il robot automatico, o rover, Opportunity è stato mandato dalla NASA su Marte nel 2003 e ha smesso di inviare comunicazioni alla Terra nel 2018. Progettato per funzionare per soli tre mesi, è diventato in realtà il rover più longevo nella storia delle esplorazioni spaziali della NASA. Il rover ha smesso di funzionare in seguito a una tempesta di sabbia che ha probabilmente coperto le sue batterie solari, impedendogli di "ricaricarsi", e che ha danneggiato il suo orologio interno.

Durante la sua lunga missione, Oppy ha percorso oltre 45 chilometri sul suolo marziano, scattando più di 200mila foto, raccogliendo informazioni e permettendo agli scienziati di capire qualcosa di più del pianeta rosso. Ad esempio, è proprio grazie a Opportunity che è stato possibile ipotizzare che un tempo alcune zone di Marte potessero essere percorse da corsi d’acqua sotterranei.

L’annuncio ufficiale della fine della missione è stato accompagnato da espressioni di gratitudine nei confronti del rover. Da quando ha smesso di funzionare, Opportunity è rimasto sul suolo marziano e ancora oggi si trova lì.

Di cosa parla Good Night Oppy

Narrato da Angela Bassett, il documentario Good Night Oppy racconta l’intera storia della missione compiuta da Opportunity. Il docufilm è stato proiettato al Telluride Film Festival e al Toronto International Film Festival nel settembre 2022. Oltre a fotografie fatte dal rover e a vari materiali di archivio, ci sono diverse interviste a scienziati e ingegneri coinvolti nel progetto. La colonna sonora del film è firmata da Blake Neely, ma ci sono anche brani di Beatles, ABBA e Wham.

Il documentario è già stato distribuito in alcuni cinema degli Stati Uniti e ha ricevuto recensioni positive. Ben Kenigsberg del The New York Times ha paragonato Oppy a Wall-e, il simpatico robottino dell’omonimo cartone, dicendo che per lo spettatore la sua storia risulta ugualmente adorabile.

Quando esce Good Night Oppy

Il documentario Good Night Oppy sarà visibile dal 23 novembre 2022 in esclusiva su Prime Video in versione originale, sottotitolata e doppiata.

