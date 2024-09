Le auto cinesi ci spiano? Che sta succedendo in USA

Gli Stati Uniti potrebbero presto vietare la commercializzazione di auto cinesi e con tecnologia cinese, ma anche russa, per tutelare la propria sicurezza nazionale. Lo ha appena annunciato l’amministrazione Biden, che ha appena formalizzato una “notice of proposed rulemaking (NPRM)“, cioè una proposta di legge che, se approvata senza modifiche, entro pochi anni potrebbe estromettere le tecnologie cinesi e russe dall’industria automotive americana.

USA contro le auto cinesi

La nuova misura restrittiva americana riguarda le auto cinesi ma non solo: molte auto, anche prodotte negli Stati Uniti, integrano al loro interno tecnologia cinese (e, in misura molto limitata, russa), e anche questi modelli saranno interessati alla nuova stretta americana.

Si tratta, in particolare, di auto connesse a Internet e con funzioni di guida assistita. Cioè automobili con i cosiddetti “ADAS“: Advanced Driver Assistance System. Le auto con questa tecnologia hanno videocamere, microfoni, GPS e sensori di vario tipo che, secondo il Governo USA, possono rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale.

Queste auto, infatti, possono raccogliere dati sulle strade che percorrono, fare foto e video e inviarle ad un server remoto. Se le foto, i video e i dati vengono raccolti in aree sensibili, in zone strategiche per la sicurezza pubblica, e se vengono inviati a server posizionati al di fuori degli Stati Uniti, allora tutto ciò è potenzialmente pericoloso.

Blocco auto cinesi: si parte dal 2027

Il divieto di vendere auto cinesi, o con tecnologia cinese, negli Stati Uniti sarà gestito dal prossimo presidente eletto, quindi da Donald Trump o da Kamala Harris. A parte i tempi tecnici di approvazione della legge, infatti, la proposta dell’attuale presidente Biden prevede che questo nuovo ban entri in vigore per le auto Model Year 2027.

Si partirà dal semplice divieto per il software cinese, che invia dati a server cinesi, ma dall’anno successivo entrerà in vigore anche il ban per l’hardware prodotto in Paesi potenzialmente pericolosi.

Quali auto verranno vietate

La proposta del presidente Biden non contiene indicazioni specifiche su quali case automobilistiche non potranno più vendere i propri prodotti in USA. Negli Stati Uniti non sono ancora arrivati molti marchi cinesi già presenti in Europa, come MG, BYD, Xpeng, GWM, Omoda, Leapmotor, Aiways, Geely, NIO.

Tuttavia, in USA entra tecnologia automotive cinese all’interno delle auto di brand storici comprati negli scorsi anni dai cinesi, come Volvo, comprata da Geely, Polestar (ex sub brand di Volvo, ora casa autonoma), Buick, Lincoln e molti altri.

La normativa proposta da Biden prevede anche delle eccezioni: in caso di costruttori auto con piccoli volumi di vendita, infatti, il Governo terrà aperta la porta al dialogo per permettere l’ingresso di singoli modelli, controllati e approvati ad uno ad uno.