Le migliori app da portare al mare

Con l’arrivo dell’estate, ma non solo, il desiderio di rilassarsi e godersi una vacanza o un momento al mare è irresistibile per molti. Prima di partire, oltre a preparare la valigia, dovresti preparare anche il tuo smartphone scaricando le app che possono rendere la tua permanenza ancora più piacevole ed organizzata.

Dalla pianificazione del viaggio alla ricerca delle migliori spiagge, dalla protezione della pelle al supporto per esigenze fondamentali. In questo articolo parleremo delle app indispensabili da portare in spiaggia, che renderanno la tua vacanza al mare più comoda, organizzata e smart.

Meteo&Radar

Forse non tutti sanno che diverse app per previsioni meteo, come Meteo&Radar, forniscono informazioni precise e dettagliate sulle condizioni del mare nella località in cui ci si trova o si sta per andare. Ad esempio, cercando “Rimini” o utilizzando la geolocalizzazione se ci si trova già sul luogo, scorrendo verso il basso, si avranno a portata di mano informazioni precise sulla spiaggia preferita e sulle condizioni del mare.

Potrai vedere fattori come temperatura dell’acqua, indice UV dei raggi solari e altezza delle onde, per sapere prima a che tipo di giornata andrai incontro. In questo modo potrai valutare il tipo di attività da programmare, per non perdere nemmeno un momento. Uno strumento davvero prezioso.

Fontanelle d’acqua

Scaricando l’app Fontanelle d’acqua per Android o Drinking Fountains per iOS potrai sapere se ci sono e dove si trovano fontanelle d’acqua potabile nelle vicinanze per riempire borracce. In questo modo non avrai bisogno di comprare bottigliette d’acqua, risparmiando soldi e plastica, che non guasta mai.

Potrai geolocalizzarti in tutto il mondo, vedere la posizione delle fontanelle su una mappa e, se ne trovi di nuove, potrai segnalarle per aiutare altri utenti a trovarle. Soluzione comoda e sostenibile.

World UV

World UV è un’applicazione realizzata dall’Associazione Dermatologi Britannica che consente di migliorare la consapevolezza sull’esposizione al sole, tenendo sotto controllo la salute ed evitando, possibilmente, di stare troppo tempo esposti.

Sulla home è possibile controllare le previsioni del tempo e la forza dei raggi UV prevista per circa 10000 luoghi in tutto il mondo, Italia compresa. Al suo interno sono disponibili anche consigli per prendersi cura delle pelle, anche sulla base della tonalità della cute.

Toilet Finder

Durante la giornata in spiaggia, soprattutto se libera, potrebbe capitare di aver bisogno di un bagno o un posto dove cambiarsi prima della prossima meta.

Toiler Finder raccoglie la posizione di ben 150 mila bagni, pubblici e non, in più di 180 paesi nel mondo. Al suo interno troverai servizi igienici gratuiti e accessibili e potrai scegliere dove andare in base ai voti degli altri utenti. Se lo desideri, potrai segnalare e aggiungere un bagno non ancora localizzato dall’app.

PackPoint

Tra le app più utili quando si parte per una vacanza c’è PackPoint, un’applicazione che consente di creare una lista di cose da mettere in valigia, sulla base di fattori come la destinazione, la durata del soggiorno e la tipologia di viaggio. Disponibile sia in versione gratuita che a pagamento (3,29 euro su Android e 3,49 euro su iPhone), offre un grande supporto per portare con noi tutto ciò di cui abbiamo bisogno, in modo organizzato.

Cocobuk

Tra le app indispensabili al mare, non poteva mancare quella per trovare posto in spiaggia, per le persone che amano la comodità e preferiscono i lidi attrezzati alle spiagge libere.

Accedendo a Cocobuk troverai un’interfaccia semplice e intuitiva, molto simile a quella di Booking per gli alloggi. Selezionando la località marittima e scegliendo la data di permanenza, avrai sotto mano tutte le opzioni degli stabilimenti disponibili, con i rispettivi servizi e prezzi. Se non trovi quello che desideri, puoi provare anche Beacharound, con funzionalità molto simili alla prima

Anche in questo caso la tecnologia e le app per smartphone possono diventare preziose alleate per rendere la vacanza più piacevole e organizzata.