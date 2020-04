Il boom del turismo di massa ha fatto nascere esigenze e necessità del tutto nuove. Tra queste, quella di sistemi e strumenti di pagamento ad hoc per i viaggiatori seriali. Che si tratti di viaggi di lavoro o vacanze e soggiorni di piacere, il succo del discorso non cambia: chi si trova spesso lontano da casa avrà probabilmente bisogno di uno strumento che gli consenta di pagare facilmente e senza grossi rischi, soprattutto se si trova all’estero.

La risposta a questa esigenza viene dalle carte ricaricabili smart, prodotti finanziari simili in tutto e per tutto a carte di credito (o debito) “classiche”, ma più semplici e immediate da gestire. Le carte smart, infatti, possono essere richieste via smartphone o portale web, si gestiscono da piattaforma telematia (app o sito Internet) e offrono servizi e strumenti avanzati ed esclusivi. Molti di questi, come accennato, sono pensati espressamente per i viaggiatori seriali. Scegliendo la miglior carta prepagata per viaggiare sarà possibile girare il mondo con uno strumento di pagamento versatile e al riparo dalle frodi.

Come scegliere le migliori carte prepagate per viaggiare

Di carte prepagate smart ce ne sono a decine. Non tutte, però, sono adatte per i viaggiatori. Può capitare, ad esempio, che offrano tassi di cambio particolarmente sfavorevoli. O, in altre occasioni, prevedano delle commissioni elevate per prelievi da sportelli bancomat non italiani. Insomma, prima di richiedere una carta prepagata smart bisogna informarsi sulle sue caratteristiche, sui servizi offerti e sulle condizioni di utilizzo.

Vediamo quali sono le caratteristiche che deve avere una buona carta prepagata per viaggiare: