Questa app polacca potrebbe rivoluzionare i pagamenti elettronici

BLIK è l'app per pagamenti elettronici che ha conquistato la Polonia e che presto, grazie ad un importante accordo, potrebbe arrivare in Italia e altri Paesi

Fonte foto: Shutterstock

I pagamenti elettronici vengono utilizzati quotidianamente, sia per scambiare soldi e regali con gli amici, sia per effettuare acquisti online o negli store fisici. Tante le soluzioni che permettono di eseguire queste operazioni in totale sicurezza, solo utilizzando il proprio smartphone o un qualsiasi dispositivo mobile.

Una nuova strada da percorrere potrebbe arrivare molto presto grazie ad un’applicazione che potrebbe rappresentare un competitor importante per tutte le realtà attualmente presenti sul mercato. L’app si chiama BLIK ed è uno dei principali metodi di pagamento in Polonia, supportato dalle principali banche del Paese. Una soluzione ritenuta vantaggiosa, tanto da superare e ridurre l’utilizzo di altri metodi di pagamento, come il contrassegno o il pagamento in contanti in negozio o alla consegna.

BLIK, dopo il successo in Polonia, mira ad espandersi a livello internazionale e a raggiungere altri Paesi. Per farlo ha sottoscritto un importante accordo con una realtà molto conosciuta anche in Italia, che offre servizi bancari e finanziari: Revolut.

BLIK e Revolut, l’accordo che potrebbe rivoluzionare i pagamenti elettronici

Il successo di BLIK è innegabile: metodo di pagamento elettronico più utilizzato, nel 2023 è stato scelto per transazioni che hanno raggiunto un valore di 1,8 miliardi. Successo che, come è facile immaginare, si vuole replicare anche in altri Paesi, tramite l’accordo con Revolut.

La collaborazione potrebbe portare l’applicazione di BLIK ad essere attiva anche in altri mercati e a mettere i bastoni fra le ruote alla concorrenza. Ma non bisogna correre. L’accordo è ancora nelle sue fasi iniziali e potrebbe volerci ancora nel tempo prima che questa soluzione sia disponibile in altri Paesi, tra cui l’Italia, la Spagna e la Germania. Innanzitutto, infatti, BLIK verrà proposta ai clienti polacchi che già utilizzano Revolut, per poi proseguire con un’espansione del progetto.

Come funziona BLIK

BLIK, attualmente è attivo in Polonia e in alcune parti della Slovacchia, può essere utilizzato per effettuare pagamenti elettronici in totale sicurezza e con molta semplicità e comodità.

Una volta effettuato l’acquisto, occorre selezionare BLIK come metodo di pagamento. A questo punto, si rende necessario inserire un codice BLIK che consente di confermare la transazione, senza necessariamente dover presentare la carta prepagata. Questo codice viene mostrato sul display del proprio dispositivo.

Si tratta di un passaggio importante che evita errori, malintesi e acquisti fortuiti. Per una maggiore sicurezza, è poi opportuno confermare il proprio acquisto inserendo le proprie credenziali sul proprio dispositivo mobile, tramite l’app banking, senza però dover effettuare il login su quest’ultima.

L’operazione, quindi, viene effettuata in soli tre passaggi che, però, garantiscono un elevato livello di sicurezza. Non si utilizza la propria carta di credito e ogni transazione deve essere confermata dall’app banking. È un metodo veloce e conveniente, che ha conquistato tantissimi consumatori in Polonia e che potrebbe conquistarne altrettanti in Italia e in altri Paesi del mondo.