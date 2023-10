Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Leica

A distanza di ben sette anni dalla presentazione della prima generazione, debutta la nuova Leica Sofort 2. Si tratta di una nuova fotocamera istantanea che unisce analogico e digitale, mettendo a disposizione dell’utente la possibilità di salvare le foto in digitale e scegliere, con calma, quale stampare.

Il modello è particolarmente interessante anche per via delle tante funzioni integrate, con la possibilità di personalizzare gli scatti scegliendo tra varie modalità d’uso, lenti ed effetti. La possibilità di collegare lo smartphone, inoltre, consente anche il trasferimento delle immagini sulla fotocamera per la stampa. La nuova Leica Sofort 2 arriverà sul mercato a breve.

Leica Sofort 2: caratteristiche tecniche

La nuova Leica Sofort 2 ha un sensore CMOS 1/5”, apertura f/2-f/16 e lenti Leica Summar 1:2/2,4mm (equivalenti ad un’ottica 28 millimetri tradizionale). La messa a fuoco (automatica) è da 10 cm a infinito. Le immagini scattate hanno dimensioni di 4,9 Megapixel (2.560×1920 pixel) e un peso di circa 1,2 MB.

La fotocamera include anche un display TFT LCD da 3 pollici, affiancato da vari tasti fisici per la gestione dell’interfaccia e delle funzioni del software, che permette di effettuare piccole modifiche ed applicare degli effetti base alle foto.

Dal display è possibile scegliere le foto da stampare, consultando le immagini salvate nella memoria interna oltre che quelle salvate nella microSD. La stampa si avvia azionando una levetta nell’angolo della fotocamera. Il formato di stampa è Instax Mini (54 x 86 mm).

È anche possibile collegare lo smartphone alla fotocamera, tramite l’app dedicata, per effettuare il trasferimento delle immagini (dallo smartphone alla fotocamera) e procedere poi con la stampa delle foto selezionate. È anche possibile trasferire le foto dall’app Leica Fotos.

La Leica Sofort 2 include varie modalità di scatto (selfie con tasto dedicato, macro per soggetti distanti meno di 10 cm e landscape per un effetto grandangolare). Ci sono anche 10 lenti software e 10 effetti cinematografici per arricchire gli scatti.

La fotocamera ha una batteria da 740 mAh e include una porta USB-C 3.1 gen 1 oltre alla possibilità di collegamento via Bluetooth 4.2 LE. Le dimensioni sono pari a 123x86x44 mm a fronte di un peso complessivo di 320 grammi.

Leica Sofort 2: prezzo

La nuova Leica Sofort 2 sarà acquistabile a partire dal prossimo 9 di novembre. Per il momento, l’azienda non ha ancora ufficializzato quali saranno i canali di distribuzione del suo nuovo dispositivo che, in ogni caso, dovrebbe essere facilmente acquistabile tramite i vari store digitali. Il prezzo consigliato della nuova Leica Sofort 2 è di 379 euro.

Sul mercato, è previsto l’arrivo di tre diverse colorazioni. La nuova fotocamera, infatti, sarà disponibile nelle varianti nero, rosso e bianco. Leica ha confermato anche l’arrivo sul mercato di diversi accessori ufficiali, come borse, tracolle e cornici che saranno acquistabili tramite i vari rivenditori partner di Leica.