Leica Cine Play 1, ecco il primo proiettore laser di Leica

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Leica

Leica ha presentato il suo primo proiettore laser chiamato Leica Cine Play 1. Parliamo di un prodotto caratterizzato da dimensioni estremamente compatte, un design semplice ma elegante che si adatta facilmente a ogni contesto e una grande immediatezza nell’utilizzo cosa che permette a chiunque di portare il grande cinema a casa propria (o dovunque si voglia) in modo facile e veloce e senza dover passare per configurazioni e cablaggi complicati.

Leica Cine Play 1: scheda tecnica

Leica Cine Play 1 è il primo proiettore laser dell’azienda tedesca con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel). Il device è compatibile anche con i formati Dolby Vision, HDR10+ e HLG. Questo prodotto ha una gamma cromatica BT.2020 >100%, una luminosità elevata (fino 3.000 Lumen in modalità Ultra ed è progettato per proiettare un’immagine con una dimensione che va dai 65 ai 300 pollici. La una durata della lampada è di oltre 25.000 ore.

Il comparto audio è composto da un sistema a 2.0 canali con due speaker da 10 W. Il proiettore è compatibile anche con Dolby Audio e DTS Virtual:X 3D, la tecnologia per la virtualizzazione gli altoparlanti che permette di ottenere un audio surround anche senza posizionare fisicamente altri diffusori.

Tra le connessioni ci sono due porte HDMI 2.1 (una con eARC), due USB 3.0 (con funzione di registrazione su USB), l’Ethernet, l’ingresso ottico e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/uscita audio). Per quanto riguarda le connessioni wireless, invece, ci sono il WiFi 6 e il Bluetooth 5.3.

Per garantire agli utenti un utilizzo immediato, Leica ha sviluppato delle funzioni per l’allineamento e messa a fuoco automatici; questo unito alla grande semplicità di sincronizzazione con le sorgenti esterne (grazie alle connessioni appena elencate) rende questo proiettore, praticamente, plug&play.

Molto interessante anche la Modalità Gaming che si attiva quando il dispositivo viene collegato a una console compatibile, garantendo una latenza inferiore ai 12 ms, con risoluzione 1080 pixel e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Presente anche il sistema operativo VIDAA U7.6 di Hisense che, tra le altre cose, consente anche di scaricare le applicazioni per le principali piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, YouTube, Apple TV+, Disney+, DAZN, Paramount+. Sempre grazie a VIDAA è possibile anche utilizzare il proiettore anche tramite controlli vocali e per gestire tutti i vari dispositivi per la smart home presenti in casa.

Infine, merita una menzione a parte il design con il Leica Cine Play 1 che, grazie alle dimensioni estremamente compatte (242x261x229 mm) e il peso di circa 6,7 Kg, può essere spostato facilmente e posizionato in qualsiasi ambiente senza grosse difficoltà. Per chi vuole c’è anche l’apposito supporto a pavimento (opzionale) che rende ancora più semplice posizionare il device.

Per quanto riguarda i materiali questo proiettore ha una scocca monopezzo in alluminio con frontale in vetro e pannello posteriore in alluminio.

Leica Cine Play 1: prezzo e disponibilità

Leica Cine Play 1 è già disponibile sul sito ufficiale di Leica, nei Leica Store e presso i rivenditori autorizzati su tutto il territorio nazionale, al prezzo consigliato di 3.600 euro. Il Floor Stand (supporto a pavimento) può essere acquistato a 400 euro.