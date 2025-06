Xiaomi, lo smartphone premium al minimo storico: prezzo in picchiata

Lo Xiaomi 15 è in offerta su Amazon con uno sconto che supera i 200 euro e lo puoi pagare in 12 rate a tasso zero. Tripla fotocamera da 50 megapixel e batteria infinita.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Anche Xiaomi ha lanciato in questo 2025 il suo smartphone top di gamma in grado di rivaleggiare ad armi pari con i vari iPhone 16 e Galaxy S25. Uno smartphone dotato delle migliori tecnologie del momento e di componenti che assicurano prestazioni eccezionali. A catturare l’attenzione è sicuramente il comparto fotografico, grazie alla collaborazione con Leica. Il produttore di ottiche ha realizzato i sensori della fotocamera posteriore e li ha ottimizzati anche lato software. E il risultato finale è unico: lo Xiaomi 15 è uno dei migliori cameraphone che puoi trovare sul mercato.

Oggi, però, non siamo qui per descrivere la scheda tecnica del dispositivo, bensì per parlare dell'ottima offerta disponibile su Amazon. Da oggi è disponibile con uno sconto mai visto prima che ti fa risparmiare ben 200 euro su quello di listino e lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero.

Xiaomi 15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo e sconto mai visto prima per lo smartphone top di gamma di Xiaomi. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 20% e il prezzo scende a 796 euro. Per un telefono da poco uscito sul mercato si tratta di un’ottima offerta e il risparmio netto è di poco superiore ai 200 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero da 66,34 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Inoltre, acquistandolo oggi ricevi anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo.

Con il servizio Recommerce di Amazon, puoi anche farti valutare il tuo vecchio smartphone e ottenere il valore direttamente sul tuo conto corrente.

Xiaomi 15: le caratteristiche tecniche

Se c’è una caratteristica che rende speciale lo Xiaomi 15, è sicuramente il comparto fotografico. E non potrebbe essere altrimenti. Il colosso cinese ha rinnovato la collaborazione con il produttore di ottiche Leica che ha realizzato le fotocamere dello Xiaomi 15. Nella parte posteriore trovi un sistema fotografico composto da ben tre sensori da 50 megapixel. Quello principale è dotato di una grande apertura focale per scatti luminosi in qualsiasi situazione, il teleobiettivo permette foto panoramiche piene di dettagli, mentre con il teleobiettivo puoi toglierti grandi soddisfazioni. La fotocamera frontale da 32 megapixel è la classica ciliegina sulla torta. Xiaomi ha dotato il comparto fotografico anche di appositi algoritmi di intelligenza che intervengono in tempo reale per migliorare scatti e video. Il risultato finale è simile a quello di una macchinetta professionale.

Rispetto a tanti altri top di gamma, lo Xiaomi 15 è ancora uno dei pochi ad avere dimensioni "normali". Il merito è dello schermo AMOLED da 6,36 pollici e delle cornici praticamente inesistenti che lo rendono ancora più compatto. Grazie al refresh adattivo da 1 a 120 Hz lo schermo è fluido con le app che utilizzi maggiormente: videogame, social e app di video streaming. Le prestazioni sono una sicurezza grazie al processore di ultima generazione Snapdragon 8 Elite supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria libera.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5240 mAh che ti permette di coprire anche due giorni con un utilizzo normale. Grazie alla ricarica rapida da 90 W impieghi poco meno di mezzora per avere il 100% di autonomia.

