Leica LUX Grip, ecco l'accessorio che trasforma l'iPhone in una fotocamera

Leica ha presentato il nuovo Leica LUX Grip, un accessorio sviluppato appositamente per iPhone immaginato per migliorare l’esperienza fotografica da mobile. Questo dispositivo non solo richiama il design e l’ergonomia delle fotocamere Leica, ma offre anche delle funzioni avanzate e la piena compatibilità con l’app Leica LUX, per portare a bordo del proprio melafonino molte delle funzioni di una macchinetta fotografica professionale.

Leica LUX Grip: scheda tecnica

Il Leica LUX Grip è realizzato in alluminio e ha un peso di130 grammi (con la batteria inclusa). Può essere agganciato magneticamente all’iPhone (è compatibile con iPhone 12 e modelli successivi) tramite connessione MagSafe mentre per connetterlo col device si utilizza il Bluetooth 5.0 LE.

La batteria ha una capacità di 300 mAh con ricarica tramite USB-C (per una ricarica completa sono necessarie circa 2 ore) con Leica che garantisce un’autonomia di circa 1.000 scatti.

Il dispositivo replica fedelmente i meccanismi e i controlli di una fotocamera ed è caratterizzato da un pulsante di scatto meccanico a due stadi (utile per la messa a fuoco e per lo scatto), i tasti funzione personalizzabili dall’utente e la ghiera di controllo da utilizzare per per regolare lo zoom, l’apertura del diaframma, la velocità dell’otturatore e la compensazione dell’esposizione.

Inoltre il Leica LUX Grip è stato progettato per funzionare insieme con l’app Leica LUX (disponibile gratuitamente sull’App Store di Apple) che “potenzia” l’interfaccia della fotocamera del telefono portando nelle mani degli utenti una serie di strumenti e funzioni avanzate, sviluppate specificatamente dall’azienda tedesca.

Tra le impostazioni a disposizione c’è la possibilità di scegliere tra diversi obiettivi virtuali (come il Leica Summilux-M o il Leica Noctilux-M), filtri colore e altre impostazioni come esposizione, ISO e tempo di posa per personalizzare al massimo le proprie foto. Inoltre con l’acquisto del LUX Grip, è incluso un anno di abbonamento alla versione Pro di Leica Lux che sblocca diverse funzioni aggiuntive per un’esperienza d’uso professionale.

Leica LUX Grip, prezzo e disponibilità

Il Leica LUX Grip è già disponibile sul sito ufficiale Leica e presso rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 309 euro.

Tra gli altri accessori disponibili c’è anche la custodia ufficiale Leica LUX Grip, realizzata in pelle e con diversi scomparti interni per inserire vari accessori come cavi oppure gli AirTag da utilizzare per localizzare il dispositivo in caso di smarrimento tramite Trovadispositivi su iCloud. Questo prodotto ha un prezzo di listino di 59 euro.