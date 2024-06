Lenovo Tab M10, il tablet per l'intrattenimento a un prezzo mai visto

Fonte foto: Lenovo

Prima di acquistare un tablet Android bisogna tenere in considerazione l’utilizzo finale del device in questione e orientarsi di conseguenza su una precisa categoria di prodotti.

Ad esempio, per chi è in cerca di un dispositivo economico, da utilizzare principalmente come "device da divano", per intrattenersi con uno schermo di dimensioni più generose rispetto a quelle di uno smartphone, la soluzione più ovvia è quella di ripiegare su un tablet low-cost, che al giusto prezzo può dare agli utenti che non hanno troppe pretese tutto ciò di cui hanno bisogno.

E nella fascia di prezzo al di sotto dei 200 euro tra i prodotti più interessanti spicca sicuramente la terza generazione del Lenovo Tab M10, un tablet con una scheda tecnica senza troppi fronzoli e sviluppato principalmente per l’utilizzo quotidiano.

Grazie alle offerte su Amazon il prezzo di questo device è ancora più basso, scendendo addirittura sotto i 150 euro. E con uno sconto del genere, trovare di meglio è davvero difficile.

Lenovo Tab M10 – Unisoc T610 – Versione 4/64 GB

Lenovo Tab M10: scheda tecnica

Il Lenovo Tab M10 di terza generazione è un tablet entry level, la soluzione ideale per la produttività leggera (e-mail e lettura di documenti) e per l’intrattenimento tra navigazione sul web e piattaforme di streaming.

Questo device ha un display LCD IPS che misura 10,1 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.920×1.200 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Lo schermo è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light, a garanzia di basse emissioni di luce blu, estremamente dannosa per gli occhi degli utenti.

Il processore in dotazione è un Unisoc T610 affiancato in questa offerta specifica da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibili fino massimo a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 8 MP e una fotocamera frontale da 5 MP, che trova posto su uno dei lati più lunghi del device.

Le opzioni di connettività comprendono il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono) e l’USB-C. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Dolby Atmos e un microfono.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo da 10 W. Infine il sistema operativo è Android 13 ma, stando alle indicazioni del produttore il device dovrebbe ricevere anche Android 14.

Lenovo Tab M10: l’offerta su Amazon

Il Lenovo Tab M10 di terza generazione ha un prezzo di listino di 179 euro ma, grazie all’ottima offerta su Amazon, è possibile portare a casa questo tablet a 143,99 euro (-20%, -35,01 euro) uno sconto da non sottovalutare che rende questo device ancora più accessibile.

Lenovo Tab M10 – Unisoc T610 – Versione 4/64 GB