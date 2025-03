Lenovo Tab M10, con la Festa delle Offerte di Primavera costa pochissimo

Fonte foto: Lenovo

Tra i tablet low cost più interessanti attualmente sul mercato, c’è il Lenovo Tab M10, un prodotto che si distingue essenzialmente per una scheda tecnica semplice, perfetta per chi ha bisogno di un device per l’utilizzo quotidiano e un prezzo più che accessibile, che si adatta davvero a tutte le tasche.

Parliamo di un dispositivo davvero essenziale, ottimo per chi cerca uno schermo dalle dimensioni generose per navigare in rete e utilizzare al meglio i propri contenuti multimediali preferiti e con una buona autonomia, che garantisce diverse ore di intrattenimento senza preoccuparsi di avere una presa di corrente a disposizione.

Grazie agli sconti in occasione della Festa delle Offerte di Primavera su Amazon, questo dispositivo essere portato a casa a poco più di 100 euro, un’occasione pazzesca che non bisogna assolutamente sottovalutare.

Lenovo Tab M10 di terza generazione – Unisoc T610 – Versione 4/64 GB

Lenovo Tab M10: scheda tecnica

Il tablet Lenovo Tab M10 di terza generazione ha in dotazione uno schermo LCD IPS da 10,6 pollici, con risoluzione WUXGA (1.920×1.200 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Importante segnalare la presenza della certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light a garanzia di basse emissioni di luce blu estremamente dannosa per la vista.

Su questo prodotto trova posto un processore Unisoc T610 a cui si affiancano in 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione interna, espandibile fino ì a 1 TB tramite scheda microSD.

Davvero essenziale il comparto fotografico composto da una fotocamera principale da 8 MP e una fotocamera frontale da 8 MP, posizionata sul lato più lungo del device.

Tra le altre connessioni a dispozione ci sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono), l’USB-C e i le varie tecnologie per il rilevamento della posizione. Il comparto audio comprende quattro speaker certificati Dolby Atmos e un microfono.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 10 W. Infine il sistema operativo è Android 14 che, cosa molto interessante, consente di accedere anche alla funzione Google Kids Space, che trasforma il tablet in un device interattivo per i più piccoli con tanti giochi e attività per l’intrattenimento.

Lenovo Tab M10: l’offerta su Amazon

Il Lenovo Tab M10 di terza generazione ha un prezzo di listino di 159 euro. Approfittando della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è possibile pagare questo tablet ancora meno, con il prezzo che scende a 119 euro (-25%, -40 euro) uno sconto che può fare la differenza e rende questo device alla portata di tutti.

