LG ha fatto un altoparlante per auto che potrebbe rivoluzionare le TV

Anche se raramente si vedono, gli altoparlanti sono parte integrante dell’abitacolo di un’auto e, per i "servizi" che offrono, sono considerati insostituibili.

I diffusori tradizionali che tutti conosciamo, quelli con il famoso cono e il grande magnete sul retro, sono innegabilmente utili ma allo stesso tempo occupano molto spazio nell’abitacolo di un’auto, a maggior ragione quando un modello ha un sistema audio ad alta fedeltà, che può essere composto da 10, 12 o anche più altoparlanti e pesa quindi decine di chilogrammi.

LG rivoluziona l’audio in auto

LG Display, filiale del noto colosso dell’elettronica sudcoreano che progetta e produce componenti per i dispositivi elettronici, vuole porre fine agli altoparlanti per auto senza scendere a compromessi sulla qualità del suono. La nuova tecnologia presentata dai sudcoreani, che dovrebbe essere disponibile per applicazioni commerciali nella primissima metà del 2023, si chiama Thin Actuator Sound Solution.

Il Thin Actuator Sound Solution è un dispositivo sonoro elettronico molto piccolo rispetto a un altoparlante tradizionale, con altezza, larghezza e spessore che raggiungono rispettivamente i 150, 90 e solo 2,5 mm. Il peso del dispositivo è allo stesso tempo di soli 40 grammi, che significa è tre e quattro volte inferiore rispetto a un diffusore convenzionale delle stesse prestazioni, mentre il suo spessore è ridotto a solo il 10% di quello di un altoparlante tradizionale.

Il pannello di piccole dimensioni integra un meccanismo elettrico che produce vibrazioni, che vengono trasferite e convertite in suono. Le sue dimensioni contenute e ancor di più lo spessore ridottissimo permettono di collocare facilmente il nuovo tipo di speaker LG in luoghi che fino ad ora non erano possibili come ad esempio i poggiatesta dei sedili o i montanti del tetto.

Al momento non sono note la potenza e le frequenze che Thin Actuator Sound Solution è in grado di riprodurre, ma conoscendo LG non ci dovrebbero essere motivi per preoccuparsi della qualità del suono. L’azienda sudcoreana, tra l’altro, afferma di aver sviluppato il suo nuovo dispositivo in collaborazione con un’azienda audio ben nota in tutto il mondo, di cui al momento non fa il nome.

Lo vedremo nelle Smart TV?

Non è la prima volta che appare un nuovo dispositivo audio con una tecnologia simile. Sony ha già introdotto altoparlanti simili per i suoi televisori, e questo nuovo altoparlante si potrebbe tranquillamente, sulla carta, prestare anche per questo tipo di integrazione.

È infatti noto che le Smart TV sono sempre più sottili e non posso integrare una gran numero di altoparlanti (e quelli inseriti spesso sono di piccole dimensioni), cosa che spesso si traduce in un suono non al livello dell’immagine riprodotta. Per questo motivo il mercato dello soundbar sta vivendo un momento particolarmente felice.

Il tutto potrebbe essere quindi risolto da questo Thin Actuator Sound Solution, o da una soluzione specifica per le TV da esso derivata. Considerando che LG è tra i leader globali del mercato TV, non è affatto detto che non stia già lavorando a qualcosa del genere.