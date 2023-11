LG, lo smart TV top a prezzo stracciato: offerta imperdibile

Fonte foto: Amazon

Qualità paragonabile a quella di un TV OLED a un prezzo decisamente più accessibile. Gli apparecchi LG della linea QNED sfruttano avanzate tecnologie ed elaborati algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare la tua esperienza di visione e di ascolto.

Ne è un esempio lo smart TV LG QNED81 da 50 pollici oggi in offerta su Amazon a un prezzo a dir poco incredibile. Un televisore che ha nella qualità video e nella qualità audio i suoi punti di forza: mostra oltre un miliardo di sfumature di colori ed è in grado di simulare un audio sorround tridimensionale per esperienze immersive. E grazie alla promozione top di oggi su Amazon, risparmi diverse centinaia di euro sul prezzo di listino. Non è mai stato conveniente così come oggi.

LG smart TV QNED serie Q81 da 50 pollici

LG QNED Serie Q81 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il pannello QNED con tecnologie QuantumDot e Nanocell è sicuramente il fiore all’occhiello di uno smart TV eccellente sotto ogni punto di vista. Come accennato inizialmente, lo smart TV LG in offerta su Amazon è capace di garantire una qualità delle immagini paragonabile a quella di un apparecchio OLED. I colori (oltre un miliardo di sfumature) sono brillanti e vivaci, con un contrasto mai visto prima: le immagini sono realistiche come mai prima d’ora, con dettagli non visibili con altri TV con pannello LED.

Merito anche del Processore α7 Gen6 con intelligenza artificiale, un componente di ultima generazione in grado di eseguire complessi algoritmi di apprendimento automatico per migliorare l’aspetto delle immagini in tempo reale. Il processore analizza il flusso dei fotogrammi prima che questi vengano mostrati dal pannello e ottimizza le impostazioni per offrirti sempre la miglior esperienza visiva.

Lo stesso accade anche per l’audio. Il processore dello smart TV LG QNED81 analizza anche il flusso sonoro e, grazie alla tecnologia AI Sound Pro, è in grado di trasformare l’audio stereo in audio sorround tridimensionale virtuale. L’esperienza d’ascolto è senza precedenti: sarà come essere immersi al centro dell’azione, insieme ai protagonisti del film e delle serie TV che stai guardando.

La piattaforma operativa webOS, tra le più complete disponibili oggi nel mondo delle smart TV, mette poi a disposizione migliaia di applicazioni da scaricare e funzioni avanzate di ogni genere. Potrai vedere i tuoi film e serie TV preferiti da una delle tante piattaforme streaming presenti, oppure controllare i dispositivi della smart home compatibili. E grazie al supporto per Assistente Google e Alexa, potrai controllare tutto con semplici comandi vocali.

Prezzo stracciato per lo smart TV LG da 50 pollici: sconto e prezzo finale

Un apparecchio assolutamente valido, che migliorerà la tua esperienza visiva e d’ascolto a un prezzo decisamente interessante. Oggi lo smart TV LG QNED81 da 50 pollici è disponibile con uno sconto del 43% al prezzo più basso del web. Acquistandolo adesso lo paghi 599,00 euro anziché 1.049,00 euro come da prezzo di listino. I conti sono presto fatti: il risparmio è di 450 euro.

