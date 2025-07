LG, questi smart TV sono da acquistare subito: prezzo in picchiata

Lo smart TV LG QNED Serie 85 è in offerta con i modelli da 55 e da 65 pollici e li paghi la metà risparmiando centinaia di euro. Li puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Le offerte del Prime Day di Amazon non smettono mai di stupire e lo dimostrano gli smart TV LG QNED Serie 85 che troviamo oggi a un prezzo eccezionale. Parliamo al plurale perché i modelli in promo sono due: la versione da 55 pollici e quella da 65 pollici. Accomunate non solo dalle caratteristiche tecniche (differiscono solo per la grandezza dello schermo), ma anche dallo sconto. Infatti, entrambe sono disponibili a metà prezzo e risparmi centinaia di euro. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero, per delle condizioni di acquisto impareggiabili.

Lo smart TV LG QNED Serie 85 è un modello top di gamma che assicura una qualità delle immagini e dei colori veramente unica. Il merito è della tecnologia QNED che combina il meglio di due mondi per rendere ogni contenuto realistico. Qualità eccellente dei contenuti anche dell’ottimo processore α8 con intelligenza artificiale che lavora in tempo reale per assicurarti una qualità video elevatissima. E rispetto a tantissimi altri smart TV, questo modello LG ha anche un comparto audio di alto livello. C’è anche la classica ciliegina sulla torta: il sistema operativo webOS, uno dei migliori sul mercato e che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Non perdere questa super occasione e acquista lo smart TV a un prezzo unico.

LG QNED Serie 85: prezzo, offerta e sconto Amazon

Di LG QNED Serie 85 in offerta ne troviamo due, entrambi con uno sconto di almeno il 50% che li fa diventare uno degli smart TV più interessanti da acquistare al Prime Day di Amazon.

Partiamo con il LG QNED Serie 85 da 55 pollici che trovi in offerta a un prezzo di 599 euro con uno sconto del 50%. Il risparmio è di 600 euro e hai la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero da 120 euro al mese. La consegna avviene nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso hai i classici quattordici giorni di tempo.

Lo smart TV LG QNED Serie 85 da 65 pollici è disponibile in offerta a un prezzo di 729 euro grazie allo sconto del 51% che te lo fa pagare meno della metà. Il risparmio netto è di ben 770 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate da 145,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Disponibilità immediata e consegna nel giro di un paio di giorni. Ti consigliamo di essere veloce: questi due smart TV sono molto richiesti.

LG QNED Serie 85: le caratteristiche tecniche

LG si conferma una delle aziende leader nel settore degli smart TV e il LG QNED Serie 85 ne è la dimostrazione. Modello top di gamma che diventa un vero best buy grazie allo sconto disponibile oggi.

Lo smart TV combina il meglio di due mondi: la tecnologia Quantum Dot con la tecnologia Nanocell e assicura immagini con colori profondi, realistici e dettagli nitidi. La qualità delle immagini è elevatissima grazie anche al processore α8 con intelligenza artificiale che rende i contenuti ancora più immersivi. Intelligenza artificiale che permea tutto lo smart TV e rende migliore anche l’audio, adattandolo alla tipologia di contenuto. Ottimizza l’audio anche in base all’ambiente domestico, in modo da non disturbare chi vive vicino a te.

Un altro dei punti forti dello smart TV è la presenza del sistema operativo webOS, uno dei migliori quando si tratta di smart TV. Dotato di un’ottima interfaccia video che ti aiuta a scegliere ogni sera cosa vedere e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Presente anche il sistema ThinQ AI che risponde ai tuoi comandi vocali. A questo prezzo, è difficile trovare di meglio.

