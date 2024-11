LG, gli smart TV top non sono mai stati così convenienti: prezzo crollato

Fonte foto: LG

Colori e immagini vividi e realistici; sonoro di livello cinematografico e una piattaforma smart di ultimissima generazione grazie alla quale trasformare il TV del salotto in un vero e proprio "centro di comando" della tua casa digitale e smart.

Gli smart TV LG QNED della Serie 85 sono dei veri e propri prodigi della tecnologia. Oltre a garantire un’esperienza visiva che ha ben poco da invidiare a quella degli smart TV OLED (ma a un prezzo decisamente inferiore), possono essere utilizzati anche per facilitare la vita tra le mura domestiche, mettendo a disposizione delle funzionalità smart grazie alle quali lavorare meglio, divertirsi e accedere ai tuoi dispositivi della casa domotica compatibile.

Oggi, poi, lo smart TV del produttore sudcoreano è più conveniente che mai, grazie a uno sconto senza precedenti. Acquistandolo su Amazon risparmierai diverse centinaia di euro sul modello da 55 pollici (acquistabile anche a rate a tasso 0), su quello da 50 pollici e su quello da 75 pollici. Una promozione assolutamente imperdibile, nel caso tu stia scegliendo il nuovo smart TV da mettere in salotto.

Smart TV LG a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Una promo doppiamente conveniente, quella disponibile oggi sullo smart TV LG QNED Serie 85 da 55 pollici. L’apparecchio del produttore sudcoreano può essere tuo con uno sconto del 46% al prezzo più basso del web: non lo troverai a una cifra inferiore. Comprandolo adesso lo paghi 649,00 euro anziché 1.199,00 euro, con un risparmio di ben 550 euro rispetto al listino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate senza costi aggiuntivi (non ci sono né interessi né spese di istruttoria). In questo caso, lo smart TV LG in offerta su Amazon ti costa 129,80 euro al mese per cinque mesi.

Sono inoltre disponibili in offerta al minimo storico anche il modello da 50 pollici e il modello da 75 pollici. Il primo è disponibile con uno sconto del 40% e lo paghi 599,00 euro anziché 999,00 euro (risparmi 400 euro). Il modello più grande è invece acquistabile con uno sconto del 39% e lo paghi 1.399,00 euro anziché 2.299,00 euro (con un risparmio di ben 900 euro).

LG QNED Serie 85 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Grazie al pannello con tecnologia Quantum Dot e NanoCell, lo smart TV LG in offerta su Amazon è capace di garantire un’esperienza visiva di livello elevatissimo. Le immagini saranno formate da oltre un miliardo di sfumature di colori: saranno vivide e realistiche come mai prima d’ora.

A questo si somma poi il lavoro del processore α8 con Intelligenza Artificiale, capace di elaborare il flusso di fotogrammi in tempo reale e ottimizzare le impostazioni in base al programma che si sta seguendo. In questo modo non dovrai più scegliere scenari pre-programmati o modificarle manualmente ogni volta che cambi canale: sarà lo stesso televisore a modificarle autonomamente per garantirti sempre la miglior esperienza visiva possibile.

L’AI Acoustic Tuning, dall’altro lato, analizza lo spazio nel quale è inserito l’apparecchio per ottimizzare e calibrare la resa audio in base alla forma della stanza. Ciò permette di creare un profilo sonoro avvolgente che tenga conto sia dello spazio in cui il TV si trova, sia della posizione nella quale ti siedi solitamente.

La piattaforma operativa webOS 24, infine, sfrutta anch’essa l’intelligenza artificiale sia per suggerirti i programmi in linea con i tuoi gusti e le tue preferenze e per consentirti di controllare i dispositivi della smart home compatibili con la piattaforma ThinQ.

