Logitech Keys-To-Go 2 ufficiale, scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

La Logitech Keys-To-Go 2 è una tastiera per smartphone e tablet, compatta ed molto leggera, ottima per non rinunciare a una digitazione comoda anche in mobilità

Fonte foto: Logitech

Logitech ha presentato la nuova tastiera per tablet (e per altri dispositivi mobile) Keys-To-Go 2, un prodotto dalle dimensioni contenute che può aiutare i professionisti a portare sempre con sé una tastiera wireless leggera ed efficiente, per rimanere produttivi anche lontano da casa e dall’ufficio.

La nuova tastiera di Logitech ha un ingombro davvero minimo e può essere riposta facilmente all’interno di uno zaino o di una borsa, ha design essenziale e forme e colori moderni, la scelta ideale, quindi, anche per tutti quegli utenti che, oltre alla comodità di una tastiera QWERTY, sono molto attenti anche all’aspetto estetico dei propri device.

Logitech Keys-To-Go 2: scheda tecnica

La Logitech Keys-To-Go 2 è una tastiera wireless con tasti a forbice, ha dimensioni compatte (250 mm di altezza, 105 mm di larghezza e 4,35-8,97 mm di profondità) ed è estremamente leggera (222 g). Eì utile per usare un tablet o un smartphone in modo simile ad un notebook, mantenendo dimensioni ancora più contenute.

Il prodotto include anche una custodia protettiva, che protegge i tasti dagli urti accidentali. Logitech Keys-To-Go 2 è compatibile con qualsiasi dispositivo wireless con sistema operativo Android, ChromeOS, Windows, iPadOS, iOS o macOS.

Il device è anche dotato di tasti di scelta rapida per semplificare al massimo le azioni ricorrenti e gestire tutte le funzioni dei dispositivi a cui è connesso. Inoltre con le Azioni intelligenti (disponibili solo per Windows e MacOS) si può accedere all’app Logi Options+ e personalizzare alcuni tasti per velocizzare le operazioni ripetitive.

Per connettere la tastiera ai device compatibili si utilizza il Bluetooth Low Energy con funzione Easy-Switch, che consente all’utente di sincronizzarla con un massimo di 3 device differenti, cambiando velocemente tra uno e l’altro alla pressione di un solo un tasto. La testiera può essere utilizzata anche con insieme ai mouse con tecnologia Logitech Flow.

Infine, per l’alimentazione la Logitech Keys-To-Go 2 utilizza due batterie a bottone (incluse nella confezione), con un’autonomia stimata dal produttore di circa 3 anni, anche se chiaramente il dato può variare moltissimo a seconda dell’utilizzo.

Logitech Keys-To-Go 2: prezzo e disponibilità

La nuova Logitech Keys-To-Go 2 può essere già acquistata sul sito ufficiale di Logitech, e l’utente che può scegliere tra tre colorazioni differenti: Graphite, Grigio Chiaro e Lilac. Il prezzo suggerito per il pubblico è di 94,99 euro.