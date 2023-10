Logitech Wake Keys ufficiale: è la nuova tasiera ergonomica

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Logitech

Logitech ha presentato le nuove tastiere Wave Keys e Wave Keys for Business (il modello sviluppato per le aziende), due device wireless sviluppati non solo per la produttività ma anche per migliorare il benessere degli utenti durante la digitazione.

L’idea dietro queste nuove tastiere, infatti, parte dal presupposto che le persone passano sempre più tempo (lavorativamente parlando ma non solo) dietro a una tastiera. Per questo motivo c’è bisogno di periferiche che siano efficienti e che, ovviamente, possano migliorare la qualità della vita di chi le utilizza, con un occhio di riguardo al comfort e alla corretta postura.

Logitech Wave Keys e Wave Keys for Business: scheda tecnica

La nuova tastiera Logitech Wave Keys punta tutto su un design “curvo” sviluppato per aiutare l’utente a mantenere le mani nella parte centrale della tastiera per una migliore postura. Oltretutto grazie al poggiapolsi, Logitech promette un comfort ancora maggiore anche dopo molte ore di utilizzo.

Il poggiapolsi è in memory foam ed è integrato nella tastiera diventandone la naturale estensione, così da portare l’utente ad utilizzarlo senza nessun problema, contribuendo a migliorare il comfort delle braccia.

Oltretutto Logitech promette anche una digitazione silenziosa (riducendo il fastidioso “clack” quando si preme un tasto) e una grande stabilità del dispositivo che aderisce alla scrivania senza spostarsi durante la scrittura.

Wave Keys è compatibile anche con Logitech Options+, l’app che consente all’utente di personalizzare la propria tastiera come meglio crede, monitorarne il funzionamento, impostare le varie scorciatoie e, se disponibili, eseguire gli aggiornamenti.

Per collegare la tastiera con il PC si utilizza il piccolo ricevitore USB Logi Bolt, che permette una connessione WiFi stabile e a bassa latenza. Tuttavia Wave Keys può essere utilizzata anche via Bluetooth ed è compatibile con device con sistema operativo Windows, MacOS, iPadOS, iOS, Android, ChromeOS e Linux.

La tastiera è alimentata da batterie AA con Logitech che garantisce almeno tre anni di utilizzo, senza doversi preoccupare di sostituirle.

La tastiera Wave Keys for Business, invece, è progettata per le aziende e pur avendo sempre una grande cura del benessere dei dipendenti, offre diverse possibilità in più rispetto al precedente modello per semplificare ulteriormente il lavoro.

Tra queste, grazie alla connessione proprietaria Logi Bolt, si può garantire il miglior funzionamento possibile anche in uffici con tanti dispositivi wireless attivi nello stesso momento, mantenendo sempre alti standard di sicurezza aziendale.

Oltretutto i team IT potranno accedere da remoto alle tastiere e controllarne il funzionamento e gli eventuali aggiornamenti, senza che i dipendenti debbano curarsene.

E sempre con l’applicazione Logi Options+ gli utenti possono gestire in piena autonomia il proprio dispositivo, personalizzando le funzioni in base ai loro bisogni e rendendo più smart il lavoro, grazie alle Smart Actions, da utilizzare per assolvere compiti ripetitivi o con la configurazione delle varie scorciatoie da tastiera.

Logitech Wake Keys e Wave Keys for Business: prezzi e disponibilità

La tastiera Logitech Wave Keys potrà essere acquistata sul sito ufficiale di Logitech e presso i rivenditori autorizzati a partire dal prossimo 13 ottobre, nelle colorazioni Graphite e Off-White, al prezzo suggerito di 84,99 euro.

La versione Rose arriverà solo per alcuni mercati selezionati a partire dalla primavera del 2024.

Il modello Wave Keys for Business, invece, sarà disponibile da novembre 2023 sempre sul sito ufficiale del produttore e presso i rivenditori autorizzati nella colorazione Graphite, anche se l’azienda produttrice non ha ancora indicato il prezzo.