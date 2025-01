JBL Wave Flex, con l'offerta Amazon sono perfette per tutti

Le JBL Wave Flex sono cuffiette entry level, l’ideale per chi cerca un device per l’utilizzo quotidiano e non vuole spendere troppo. Su Amazon sono un affare

Le JBL Wave Flex sono la scelta perfetta per chi cerca un paio di auricolari design semi in-ear, semplici e funzionali, da utilizzare per ascoltare la propria musica preferita fuori da casa. Parliamo di un prodotto che offre comfort, praticità e tante funzioni utili come le modalità TalkThru e AmbientAware, che consentono di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante. A questo si aggiunge anche un’ottima autonomia che supera tranquillamente le otto ore di ascolto, in modo da non dover ricaricare continuamente le cuffiette quando sta fuori casa.

Disponibili su Amazon con uno sconto di quasi il 50%, le JBL Wave Flex sono un’occasione imperdibile per chi cerca un prodotto di qualità a un prezzo accessibile.

JBL Wave Flex – Auricolari semi in-ear – Modalità AmbientAware e TalkThru

JBL Wave Flex: scheda tecnica

Le JBL Wave Flex sono auricolari semi in-ear con a bordo driver dinamici da 12 mm e risposta in frequenza dai 20 Hz ai 20 kHz.

Non avendo il "gommino" da inserire dell’orecchio, con questo dispositivo non sono disponibili le funzioni come la cancellazione attiva del rumore, ma ci sono comunque la modalità TalkThru e quella AmbientAware che aiutano l’utente a mantenere la percezione di ciò che lo circonda (voci incluse) senza dover togliere gli auricolari.

Non manca nemmeno la funzione VoiceAware che durante le chiamate permette di ascoltare la propria voce per telefonare anche in ambienti non particolarmente silenziosi. Con JBL Deep Bass Sound, invece, questo dispositivo è in grado di migliorare la resa sonora delle frequenze basse.

Collegando le JBL Wave Flex allo smartphone tramite Bluetooth 5.2 e scaricando l’applicazione JBL Headphone (disponibile per Android e iOS) si possono gestire le varie impostazioni del device e accedere all’equalizzatore.

Sul fronte dell’autonomia, JBL ha stimato circa 8 ore di riproduzione per i soli auricolari che salgono a circa 32 ore utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica. Inoltre, con una ricarica di soli 10 minuti è possibile ottenere altre 2 ore di ascolto.

Infine, per i soli auricolari c’è la certificazione IP54 che ne attesta la resistenza alla polvere e agli spruzzi d’acqua. La custodia, invece, è certificata IPX2, ed è quindi in grado di resistere alle gocce c’acqua.

JBL Wave Flex: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino delle JBL Wave Flex è di 79,99 euro, ma grazie alle offerte su Amazon, per le prossime ore si scende fino a 44,99 euro (-44%, -35 euro) uno sconto davvero interessante che permette a chiunque di acquistare un buon prodotto senza spendere cifre esorbitanti.

