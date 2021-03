Visitare le spettacolari opere d’arte del Museo del Louvre stando comodamente seduti sul divano di casa. Uno dei più celebri musei al mondo che ospita capolavori come La Gioconda di Leonardo da Vinci è diventato digitale con una esposizione di quasi 500.000 opere d’arte direttamente online.

Per la prima volta il celebre museo francese mette a disposizione degli utenti le sue opere gratuitamente, consentendone la consultazione direttamente su internet. Oltre ai capolavori del Louvre, sarà possibile vedere anche altre opere che sono in fase di restauro presso i laboratori e provengono da altri musei, tra cui il Musée National Eugène-Delacroix, il Musées Nationaux Récupération e dai giardini Tuileries e Carrousel. Il tutto è possibile grazie a un portale dedicato, dove sarà possibile effettuare dei tour virtuali delle opere esposte e conoscerne dettagli e storie, proprio come se il visitatore camminasse per i corridoi del museo francese.

Louvre diventa digitale: come vedere le collezioni

La collezione del Museo del Louvre è messa a disposizione sia dei ricercatori che degli appassionati d’arte attraverso la creazione di un database online Al momento sono disponibili 482.943 opere, provenienti anche dalle collezioni dei Musée National Eugène-Delacroix, le sculture ospitate nei giardini Tuileries e Carrousel e le opere recuperate nel 1945 in Germania e affidate al Louvre in attesa di un eventuale ritorno al loro proprietario, che fanno parte della collezione del Musées Nationaux Récupération.

Il sito web dedicato all’iniziativa è "Collections.louvre.fr", dove è possibile esplorare le collezioni attraverso dei tour virtuali, dove ogni opera è accompagnata da schede tecniche, riferimenti bibliografici e vari approfondimenti. Un’iniziativa che mette a disposizione di tutti l’arte e che è completamente gratuita, con le opere che vengono aggiornate quotidianamente.

Louvre: rinnovato anche il sito istituzionale

Il processo di digitalizzazione del Museo del Louvre passa anche da un sito web istituzionale completamente rinnovato, nel design e nelle funzioni, e ottimizzato per la navigazione da smartphone. Accedendo all’indirizzo "louvre.fr" sarà possibile navigare il sito, che dispone delle lingue inglese, francese, spagnolo e cinese, si potrà accedere a tre sezioni: