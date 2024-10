Trust annuncia le nuove luci da gaming Vybz Hexagon

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Trust ha presentato le nuove luci della serie Vybz Hexagon, la soluzione perfetta per personalizzare al meglio e rendere unica la propria postazione da gaming

Trust ha presentato le nuove luci da gaming esagonali della serie Vybz Hexagon, disponibili in due versioni: lo Starter Kit da 9 barre e l’Extension Kit che comprende 3 barre aggiuntive. A queste si aggiunge anche la luce a corda LED Vybz (5 metri) che garantisce una flessibilità ancora maggiore.

Secondo il produttore le nuove luci a LED sono soluzione ideale per chi vuole personalizzare la propria postazione da gaming, creando effetti di luce e geometrie uniche grazie ad una soluzione flessibile e modulare.

Luci da gaming Vybz Hexagon: scheda tecnica

A prescindere dalla versione acquistata, è bene ricordare che i LED Vybz Hexagon permettono agli utenti di utilizzare fino a 21 pannelli, così da riuscire a riprodurre sulla parte qualsiasi tipo di forma geometrica.

Il kit sfrutta la tecnologia RGBIC che permette una distribuzione del colore fluida che può essere estesa anche ad altri pannelli, così da creare facilmente tutto ciò che si vuole.

Inoltre, questo prodotto ha a disposizione ben 44 modalità di illuminazione preimpostate tutte con effetti completamente personalizzabili sia nel colore che nell’intensità, con la possibilità di creare infinite combinazioni, costruite in base al proprio gusto personale, all’ambiente in cui vengono posizionate e alle esigenze di ogni gamer.

Naturalmente è possibile anche creare e salvare la propria modalità così da ottenere un’atmosfera ancora più vicina alle proprie esigenze e rendere unica la propria stanza da gaming.

Anche il montaggio è davvero intuitivo e all’interno della confezione c’è già tutto il necessario per installare questo prodotto sul muro. Gli esagoni e le barre, ad esempio, hanno dei connettori che consentono all’utente di collegarli facilmente ad altri elementi uguali, inoltre utilizzando nastro biadesivo incluso o le viti (in caso di pareti non regolari) possono essere montate senza troppe difficoltà su qualsiasi tipo di muro.

Molto immediato anche il controllo delle luci che può essere gestito i modi differenti: tramite l’app ufficiale Trust WiFi, con il telecomando in dotazione oppure utilizzando l’apposito pannello di controllo a parete. In alternativa gli utenti possono utilizzare anche i comandi vocali con Google Home o Amazon Alexa.

Altra caratteristica molto interessante è la possibilità di sincronizzare le luci con le proprie playlist, utilizzando il microfono integrato, una soluzione facile e veloce per creare effetti luminosi personalizzati che cambiano in base al brano in riproduzione.

Luci da gaming Vybz Hexagon: prezzo e disponibilità

Le luci da gaming Vybz Hexagon sono già disponibili sul sito ufficiale di Trust al prezzo suggerito di