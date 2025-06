Fonte foto: Marshall

Tra le offerte Amazon di oggi c’è spazio anche per Marshall Middleton, un ottimo altoparlante Bluetooth portatile che unisce un comparto tecnico di qualità a un design elegante e ricercato, caratterizzandosi come uno dei migliori prodotti della sua categoria.

Sfruttando la promozione in corso, il modello è ora disponibile con 100 euro di sconto rispetto al prezzo consigliato. Grazie all’offerta, quindi, Marshall Middleton è ora acquistabile al prezzo scontato di 199 euro, toccando un nuovo minimo storico sullo store.

Lo speaker Bluetooth di Marshall è venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita e con la possibilità di reso gratuito entro 14 giorni dall’acquisto. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner qui di sotto.

Marshall Middleton: la scheda tecnica

Con Marshall Middleton è possibile mettere le mani su un ottimo speaker Bluetooth portatile in grado di abbinare un comparto tecnico di qualità, per una riproduzione audio sempre di alto livello, a un design ricercato ed elegante, elemento sempre presente nei prodotti del brand.

Tra le caratteristiche troviamo due woofer da 3" da 15 W e due tweeter da 3/5" da 10 W oltre a due radiatori passivi. Il dispositivo utilizza True Stereophonic, un sistema che consente di offrire un’esperienza d’ascolto immersiva anche in mobilità.

Da segnalare anche la presenza della certificazione IP67 che garantisce la resistenza alla polvere e all’acqua rendendo lo speaker il compagno ideale per l’estate. C’è anche il supporto alla connettività Bluetooth 5.1 che semplifica il collegamento ad altri dispositivi.

Marshall Middleton, inoltre, può essere collegato ad altri altoparlanti Marshall per creare sessioni Stack multi-speaker. Il dispositivo può contare su una pratica tracolla staccabile che semplifica il trasporto e l’utilizzo in mobilità.

Per quanto riguarda l’autonomia, il modello di Marshall è dotato di una batteria integrata che garantisce più di 20 ore di riproduzione con una sola carica (sono necessarie 4,5 ore di ricarica per ripristinare il 100% di autonomia). C’è anche la possibilità di utilizzo come powerbank. Lo speaker ha una colorazione nera e misura 10,9 x 23 x 9,5 cm a fronte di un peso di 1,8 chilogrammi.

Marshall Middleton: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare Marshall Middleton al prezzo minimo storico. Sfruttando la promo, infatti, c’è la possibilità di ottenere uno sconto di 100 euro sul prezzo d’acquisto. In questo modo, lo speaker Bluetooth portatile di Marshall costa ora 199 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box qui di sotto.

