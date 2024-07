Fonte foto: Marshall

Con l’arrivo dell’estate non c’è niente di meglio che ritrovarsi all’aria aperta con gli amici, per un pic-nic sul prato o una giornata in piscina o in spiaggia. Per rendere il tutto ancora più bello, non deve però mancare della buona musica di sottofondo. In questi casi, la soluzione migliore è portare con sé uno speaker audio portatile, leggero e non ingombrante, al punto da entrare senza problemi nella propria tasca.

Uno dei migliori prodotti di questo genere attualmente sul mercato è il Marshall Willen. Si tratta di un altoparlante dalle dimensioni davvero ridotte (‎2x12x12 cm per 31 grammi di peso), ma abbastanza potente. Infine, non bisogna dimenticare l’inimitabile qualità audio e l’iconico design Marshall, che ha segnato la storia della musica.

Questo altoparlante Bluetooth costa solitamente 119 euro. Tuttavia, grazie all’eccezionale offerta su Amazon è possibile acquistarlo con uno sconto del 33% sul prezzo originario.

Marshall Willen – Altoparlanti Bluetooth Wireless – 15 ore di riproduzione no-description Willen è il potente diffusore portatile che è fatto per accompagnarti ovunque. Accendi sempre la tua musica con il suono caratteristico di Marshall, anche quando la sessione non è in programma.

Willen è dotato di un grado di resistenza all’acqua e alla polvere IP67 di altissimo livello che ti permetterà di portarlo con te con qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo.

Willen è uno straordinario diffusore multi funzione che può essere posizionato ovunque grazie alla cinghia di supporto.

Willen è pronto a entrare in azione ovunque tu sia con le sue impressionanti 15 ore e più di riproduzione portatile con una singola ricarica.

La modalità Stack alza la posta in gioco con un suono davvero incredibile: collega tra loro i diffusori per creare il suono che hai sempre sognato.

Marshall Willen: caratteristiche tecniche

Lo speaker audio Marshall Willen è dotato di driver full range da 2 pollici (con risposta in frequenza da 100 a 20.000 Hz) e due radiatori passivi. Questo microamplificatore ha una potenza massima di 10 Watt, con volume massimo di 82 dB a 1 m di distanza. La qualità audio di questo diffusore è garantita anche dai codec SBC.

Il Willen è un dispositivo decisamente robusto. Inoltre, è dotato di certificazione IP67 per resistere all’acqua e alla polvere. Ciò significa che può essere portato ovunque e continuerà a funzionare senza problemi in ogni condizione, anche sotto la pioggia e nella sabbia. Inoltre, è in grado di resistere in acqua, anche a 1 metro di profondità per un massimo di mezz’ora. Grazie alla pratica cinghia, può essere agganciato in qualsiasi luogo (come ad esempio un ramo di un albero) e posizionato in orizzontale o verticale.

A livello di connettività, questo Marshall Willen è dotato di Bluetooth 5.1, capace di garantire una copertura massima di 10 metri. Inoltre, non manca il microfono integrato, che permette di gestire in modo ottimale anche le chiamate effettuate con il proprio smartphone. Per ottenere il massimo da questo speaker è possibile personalizzare il suono grazie alle preimpostazioni dell’equalizzatore, gestibili dell’app Marshall Bluetooth.

Altro punto interessante di questo dispositivo è la modalità Stack. Questo diffusore può essere infatti abbinato ad altri Willen tramite Bluetooth, in modo da amplificare il suono. Questa soluzione è perfetta ad esempio quando si ha intenzione di organizzare una festa in ampi spazi aperti.

Infine, il device è dotato di una batteria agli ioni di litio che permette un tempo di riproduzione massima di 15 ore. Il tempo di ricarica completo è di 3 ore. Tuttavia, grazie al sistema di ricarica rapida, in soli 20 minuti di carica è possibile ottenere fino a 3 ore di riproduzione.

Marhsall Willen: l’offerta Amazon

Come accennato, Marhsall Willen è un diffusore Bluetooth davvero interessante, che combina qualità audio, potenza, leggerezza e design senza tempo. Grazie all’offerta su Amazon, è possibile acquistarlo all’eccezionale prezzo di 79,99 euro (-33%, -39,01 euro). Si tratta di una promozione decisamente allettante, che rende questo speaker un prodotto davvero imperdibile per tutti gli amanti della musica.

