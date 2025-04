Marshall Emberton II in sconto su Amazon: lo speaker Bluetooth portatile cala del 44% e diventa un vero e proprio best buy

Tra le offerte in corso oggi su Amazon c’è spazio per un prodotto davvero interessante come Marshall Emberton II. Si tratta di uno speaker Bluetooth pensato l’uso in mobilità e in grado di offrire ottime prestazioni. Ad arricchire il dispositivo c’è il tradizionale design dei prodotti Marshall che unisce linee semplici ed eleganti, garantendo una marcia in più rispetto ad altri brand.

Sfruttando l’offerta disponibile oggi su Amazon è possibile sfruttare uno sconto del 44% sul modello in questione. Grazie alla promo in corso, quindi, Marshall Emberton II è acquistabile al prezzo scontato di 99,90 euro (anziché 179 euro). Lo speaker è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile in tre diverse colorazioni. Per accedere subito alla promo basta premere sul banner riportato qui di sotto e aggiungere il prodotto al carrello. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

Marshall Emberton II: scheda tecnica

Il Marshall Emberton II è uno speaker Bluetooth portatile, pensato per l’utilizzo in mobilità e certificato IP67 per poter resistere ad acqua e polvere ed essere, quindi, sfruttatto appieno in tanti contesti "outdoor".

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare un’ottima autonomia con oltre 30 ore di riproduzione con una carica completa della batteria integrata e con il supporto alla ricarica rapida, per ripristinare rapidamente l’autonomia.

Una delle principali caratteristiche del modello è il supporto alla funzionalità Stack Mode che permette di collegare insieme più unità per creare un suono amplificato e coordinato tra i vari speaker.

Molto interessante anche il design che rappresenta l’altro elemento centrale del dispositivo che è caratterizzato da una griglia frontale con il logo Marshall e dai tasti per la gestione del funzionamento che vengono posizionati nella parte superiore della scocca. Non sarà sicuramente passato inosservato ai più attenti la somiglianza con i celebri amplificatori Marshall che, grazie al loro look iconico e a una grande qualità, sono diventati un punto di riferimento per i musicisti di tutto il mondo.

Marshall Emberton II: l’offerta di Amazon

Con l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare l’altoparlante portatile Marshall Emberton II con un prezzo scontato di 99,90 euro e un taglio del 44% sul prezzo. Da segnalare la possibilità anche di effettuare il pagamento optando per l’acquisto in 5 mesi, disponibile solo per gli account Amazon abilitati agli acquisti rateizzati. Il modello in questione è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile in tre diverse colorazioni. Per accedere subito alla promo è sufficiente premere sul banner seguente.

